Hochschuldozenten sollen besser Lehren lernen

Oft ist die Rede von den drei Aufgaben der Hochschulen. Der dritte und jüngste Auftrag lautet, zur Gestaltung der Gesellschaft beizutragen. An zweiter Stelle steht die Forschung. Nummer eins ist und bleibt die Kernaufgabe der Hochschule, nämlich die Lehre. Dass man dieses Feld der Didaktik an der Hochschule in Weingarten als eine wichtige und dynamische Aufgabe ansieht, das belege laut Pressemitteilung allein schon der Ausbau des damit befassten Teams in den vergangenen drei Jahren.

„Die Gesellschaft verändert sich, und damit auch die Studienanfänger, die bei uns ankommen. Auf der anderen Seite entwickeln sich auch Methoden in der Lehre immer weiter, etwa durch neue technische Möglichkeiten. Auf beides müssen wir reagieren“, sagt die Professorin Theresia Simon, die an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (HRW) als Prorektorin unter anderem für das Thema Didaktik verantwortlich ist.

Mit Beginn des Jahres wurde das Didaktik-Team, dank der Bewilligung von drei Projekten aus dem „Fonds Erfolgreich studieren in Baden-Württemberg“, weiter ausgebaut. „Unser Anliegen ist es, den Studenten den richtigen Weg zu weisen, um sie vor, während und nach dem Studium optimal zu begleiten. Hierfür stellt das Wissenschaftsministerium zwischen 2016 und 2020 gut 100 Millionen Euro für die Landeshochschulen zur Verfügung“, sagt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer.

„Zudem unterstützen engagierte Professoren aus allen Fakultäten dieses Anliegen durch die Einbindung ihrer Studenten in interdisziplinäre Projekte und die Erprobung innovativer didaktischer Methoden“, so Theresia Simon. Eigens dafür wird ein sogenannter „InnovationHub“ eingerichtet, der als Lehrlernlabor dienen wird. „Wir haben drei Anträge für drei Förderlinien des Landes gestellt“, erklärt Jochen Weißenrieder, der zusammen mit Martin Preußentanz bereits in den vergangen zwei Jahren den Kern des Didaktik-Teams an der Hochschule bildete. „Alle drei Anträge wurden bewilligt und ermöglichen eine Investition von fast 1,1 Millionen Euro in den kommenden zwei Jahren.“

Inhaltlich zielen alle drei Strukturprojekte auf einen ähnlichen Punkt: Es geht um Talente, sie zu identifizieren und zu entwickeln, angefangen bei den Bewerbern, über die Studenten bis hin zu den Absolventen. So befasst sich das Projekt „Talentscanner“ mit einem alternativen Zulassungsverfahren, mit dem versteckte Talente ohne Beachtung von Noten zu einem passenden Studium kommen.

In dem Projekt „Talentwecker“ werden Initiativen, die bereits in den vergangnene Jahren begonnen hatten, weiterentwickelt. Verteilt auf die vier Fakultäten steht der Studienanfang im Fokus, um gezielt die Lehrangebote und die Ergebnisse der Studenten zu verbessern. Das dritte geförderte Projekt trägt den Namen „T.E.A. House“, und steht für Talents, Empowerment, Action. Das zentrale Anliegen des „T.E.A.-House“ ist es, so Martin Preussentanz, „fakultätsübergreifendes, projektbezogenes Lehren und Lernen zu unterstützen“. Zu diesem Zweck entstehen sogenannte Lehr-Lern-Labore.

Auf die eingangs erwähnte dritte Aufgabe dürfte dies dann ganz automatisch eine Auswirkung haben. Denn gute Absolventen, die schon während ihres Studiums durch die Lösung fachlich und gesellschaftlich relevanter Probleme ihre Kompetenzen weiterentwickeln konnten, werden auch nach dem Studium ihren gesellschaftlichen Beitrag leisten.