Hochschuldidaktik der RWU wird gefördert

Rund 1,5 Millionen Euro erhält die Hochschuldidaktik der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU). Damit wird das Projekt Spend gefördert, dessen Ziel es ist, die digitalen Bildungsangebote der RWU auszubauen, heißt es in einer Pressemitteilung der RWU.

Im Zentrum steht dabei die Entwicklung sogenannter Micro-Degrees. Die Mittel stammen aus der Förderlinie „Hochschullehre durch Digitalisierung stärken“ der Stiftung Innovation in der Hochschullehre. Die Projektleiterin, Professorin Heidi Reichle, freut sich über den damit gewonnenen Gestaltungsraum: „Das Projekt eröffnet uns für das Innovationszentrum Didaktik und Digitalisierung neue, zukunftsweisende Perspektiven“, sagt die Prorektorin für Didaktik, Digitalisierung und Hochschulkommunikation. Man wolle den Studierenden ein zeitgemäßes Angebot machen und innovative Lerngelegenheiten bieten.

Digitale Lehre für eine digitale Arbeitswelt

Die Abkürzung Spend stehe für Social Personalized Embedded New-Degrees, erklärt Heidi Reichle. „Kernpunkt ist die Entwicklung von sogenannten Micro-Degrees, einem neuen Format der digitalen Lehre. Micro-Degrees sind kleine Lerneinheiten, die teilweise oder vollständig online absolviert und mit einem Zertifikat abgeschlossen werden können.“

Ein kompetenter Umgang mit solchen Angeboten und die Bereitschaft, sich immer wieder neues Wissen anzueignen, seien inzwischen Grundvoraussetzungen in der Arbeitswelt, sagt Jochen Weißenrieder, Referent für Hochschuldidaktik. „Wir verbessern damit nicht nur die Studierfähigkeit unserer Studierenden, sondern bereiten sie auch auf den Wandel der Arbeitswelt vor.“

Studieren mit kleinen Lerneinheiten

Die Grundidee der Micro-Degrees: Studieninhalte sollen aus kleinen Lerneinheiten zusammensetzbar sein. Lernende können so individuelle Interessen vertiefen und Neues entdecken. Laut Projektantrag gehe es darum, Studierende bedarfsgerecht zu fördern und sie in ihrem Studienverlauf zu mehr selbstgesteuertem Lernen zu befähigen. Studien zeigten, dass sich so die Identifikation mit dem eigenen Studienfach und damit auch die Erfolgsquote erhöhen ließen.

Die Micro-Degrees werden in ein „Studium Digitale“ als Onlineformat eingebettet. In ihm sollen Interessierte studienfachunabhängige Kenntnisse erwerben können, die ihnen entweder im Studium helfen oder sie für die Berufswelt vorbereiten. Teil des Projekts sei es ebenfalls, die an der RWU entwickelten Micro-Degrees nach außen zu öffnen, betont Franziska Preiß, Referentin für Lehr- und Lernforschung im Team der Hochschuldidaktik.