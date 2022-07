Hochschulausschuss kommt erstmals zusammen

Der Hochschulausschuss ist am Mittwoch, 22. Juni, erstmals im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung im Schlössle zusammengekommen. Das Expertengremium setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung, der Hochschulen sowie der Verfassten Studierendenschaften zusammen und beschäftigt sich mit allen Fragen, die am Hochschulstandort entstehen.

Der städtische Fachbereichsleiter Rainer Beck eröffnete stellvertretend für den designierten Oberbürgermeister Clemens Moll die Sitzung. Im Rahmen der ersten Sitzung gab sich das Gremium zunächst eine gemeinsame Geschäftsordnung, in der unter anderem das Selbstverständnis, die Ziele und Aufgaben sowie die Zusammensetzung und die Strukturen definiert wurden. So bildet der Ausschuss in seiner Zusammensetzung die lokalen Hochschulen, die örtlichen Verfassten Studierendenschaften sowie die Stadtverwaltung ab. Den Vorsitz hat der Oberbürgermeister inne, die Geschäftsstelle wird vom kommunalen Hochschulbeauftragten geführt. Auch die im Rahmen der Zukunftswerkstatt formierten Fachgruppen werden dem Gremium zukünftig mit jeweils einer Sprecherin oder einem Sprecher angehören.

Die nächste öffentliche Sitzung des Hochschulausschusses findet im kommenden Wintersemester statt.