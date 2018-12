Hochbetrieb im Briefzentrum Weingarten

Es ist jedes Jahr ein irritierender Anblick, wenn kurz nach dem Ende der Sommerferien die Schoko-Nikoläuse und Lebkuchen in den Supermarktregalen auftauchen. Im Briefzentrum Weingarten wird darüber nur müde gelächelt: Denn hier laufen laut einer Pressemitteilung der Post die Vorbereitungen für die Weihnachtszeit schon im Hochsommer an.

Die Weihnachtssaison, im Fachjargon Starkverkehr genannt, ist für die Deutsche Post die hektischste Zeit des Jahres. Das war sie immer schon, weil rund ums Fest unzählige Weihnachtsgrüße versandt und jede Menge Geschenke bestellt und verschickt werden. Laut Pressetext erhöht sich sich die Sendungsmenge bis kurz vor Weihnachten um bis zu 100 Prozent.

250 000 Briefe an Spitzentage

Das Briefzentrum Weingarten ist ausgelegt auf eine tägliche Sendungsmenge von rund 1,5 Millionen Briefsendungen. In der Briefordnerei, in der Briefe aus Briefkästen und Filialen gestempelt und in die richtige Position gebracht werden, erwartet man statt den üblichen 100 000 Briefen an Spitzentagen rund 250 000. Zu diesen Sendungen kommt noch die Masse der bereits freigestempelten Geschäftsbriefe.

Die Briefe werden aber nicht nur mehr, sie werden auch deutlich bunter und schwerer – und immer mehr Sendungen in ungewöhnlichen Formaten tauchen auf. Im vorweihnachtlichen Starkverkehr wird deshalb auch häufiger wieder mit der Hand sortiert.

Briefe rasen durch die automatischen Sortieranlagen, Briefbehälterwagen werden verladen, ein Techniker flitzt auf dem Postfahrrad durch die Halle, um bei einem Papierstau zu helfen. Seit Mitte November herrscht im Briefzentrum Weingarten emsige Geschäftigkeit. Trotzdem nennt Markus Noger, Leiter des Briefzentrums Weingarten, diese Zeit die „Ruhe vor dem Sturm“. Denn es wird nicht mehr lang dauern, bis die Zahl der Briefsendungen von Tag zu Tag ansteigt. Ein erster Höhepunkt war kurz vor dem 1. Dezember erreicht. „Da werden nämlich die Advents- und Jahreskalender verschickt“, wird Noger in dem Pressebericht zitiert. Die erste Welle setzte sich fort bis zum Nikolausabend, der diesmal auf einen Donnerstag fiel. Somit waren bereits die ersten beiden Adventswochenenden für die 240 Beschäftigten des Briefzentrums Weingarten heiß. „Nach dem Niko-lausabend kommt eine kleine Delle“, erklärt Markus Noger weiter. „Aber dann gehen die Sendungszahlen auch in der Briefordnerei Tag für Tag weiter nach oben, bis wir in der Woche vor Heiligabend 250 000 Briefe am Tag bearbeiten, also das Zweieinhalbfache der üblichen Menge.“

Sendungen werden bunter

Aber nicht nur die Menge steigt, auch die Sendungsstrukturen verändern sich so kurz vor dem Fest. Zum einen werden die eingelieferten Briefe im Mittel schwerer. Viele Privatkunden verschicken Bücher, Musik-CDs oder Computerspiele nicht im Paket, sondern per Brief, auch wenn die Sendung dann nicht versichert ist. Zum anderen werden die Sendungen in der Adventszeit deutlich bunter. Es gibt weinrote und silbergraue Umschläge, oft von Kinderhand beschriftet mit Tinte in allerlei Farben. Außerdem tauchen immer mehr Grußkarten in Sonderformaten auf. Die Sortiermaschinen aber können Adressen mit silbriger Tinte weder auf grauem Grund noch auf Postkarten in Form von Tannenbäumen und Weihnachtsmännern lesen. Was bleibt, ist die Handsortierung, die vor Weihnachten wieder auflebt. Und obwohl die Mitarbeiterinnen in der Handsortierung die Briefe sehr versiert sortieren, kommen sie pro Stunde auf ungefähr 1000 Briefe. Eine Sortiermaschine schafft dagegen in derselben Zeit 40 000 Sendungen. „Zu den steigenden Sendungsmengen kommt also auch noch eine aufwendigere Bearbeitung dazu“, erklärt Noger.

Sein Team sei bestens auf die Mehrarbeit vorbereitet. „Es ist ja nicht das erste Weihnachtsfest, das vor der Tür steht“, meint Noger. Die Stammbelegschaft weiß genau, was zu tun ist, und auch organisatorisch sind die Weichen für die heiße Phase gestellt. Die Beschäftigten im Briefzentrum haben laut der Pressemitteilung Arbeitszeitkonten. Wer in den ruhigeren Sommermonaten auf dem Arbeitszeitkonto ins Minus gerutscht ist, könne das im Advent mit Überstunden ausgleichen, wer neue Überstunden ansammelt, könne diese nach Weihnachten als Freizeit nehmen, heißt es weiter. Auch stockten viele Mitarbeiter mit Teilzeitverträgen vor Weihnachten für ein paar Wochen ihre Arbeitszeit auf. Trotzdem reicht die verstärkte Stammbelegschaft, um die Mehrarbeit zu bewältigen. Deshalb hat Markus Noger Schüler und Studenten als Aushilfen eingestellt. Auch das Leitungsteam des Briefzentrums wird im Starkverkehr das Büro verlassen und in der Halle mit anpacken. „Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit und für die Kolleginnen und Kollegen ein wichtiges Signal, dass wir alle zusammenhalten“, sagt Markus Noger. Dennoch seien alle froh, wenn nach Heiligabend die Briefflut abebbt.

Dialogpost folgt Starkverkehr

Aber auch nach Weihnachten ist dann keineswegs erst einmal Ruhe angesagt, denn die Hochphase bei der adressierten Werbepost, im Fachjargon Dialogpost genannt, beginnt. Versandhäuser und Online Shops denken schon an das Frühjahrsgeschäft und möchten ihre Kataloge gleich zu Beginn des Jahres beim Kunden platzieren.“