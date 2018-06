Hochbehälter Bockstall wird rundum erneuert

Der Hochbehälter Bockstall ist ein zentrales Element der Trinkwasserversorgung in Weingarten. Über ihn wird im Verbund mit dem Wasserhochbehälter Reutebühl der größte Teil der Wassermenge für die Kunden verteilt. In den nächsten Monaten wird die TWS Netz GmbH das Bauwerk grundlegend erneuern und gleichzeitig die Förder- und Aufbereitungskapazitäten des Trinkwassers an den inzwischen niedrigeren Bedarf anpassen. Für die Modernisierung stellt das Unternehmen zwei Millionen Euro bereit.

In den letzten Jahren ist der Wasserverbrauch stetig gesunken. Da beide Hochbehälter in die Jahre gekommen sind, hat die TWS Netz in Rücksprache mit der Stadt Weingarten ein Konzept entwickelt, das den Rückbau der Kapazitäten und die Modernisierung der Anlagen in einem Schritt erlaubt. Voraussichtlich im August beginnen nun die Arbeiten, das Baufeld im Brunnenweg wurde bereits vorbereitet.

Die Stadt und die TWS Netz stellen das Projekt im Rahmen einer Informationsveranstaltung Bürgern vor. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Musiksaal der Schule am Martinsberg, Malerstraße 7, statt. Zuvor besteht die Möglichkeit, den Hochbehälter Bockstall zu besichtigen. Treffpunkt ist ab 17.30 Uhr am Hochbehälter im Brunnenweg, Ecke Schießplatzstraße.