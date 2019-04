Hoch unterm Dach, den Wolken nahe

Zwei Ausnahme-Gitarristen haben am Samstagabend im Weingartener Gitarrenladen gespielt: Thomas Fellow und Stephan Borman gaben ein sensationelles Konzert.

Eins zu Beginn einer Konzertkritik mal vorab: ein Blick auf all das, was ein Konzert erst ermöglicht. Dies kommt in ebenso seltener wie bewundernswerter Weise im Gitarrenladen in Weingarten zusammen. Andreas Dill und Franziska Kössl, beide Gitarrenbaumeister, schaffen es neben Produktion, Verkauf und Reparaturen, in dem ökologisch hochsensiblen Handwerk sich für den nachhaltigen Umgang mit seltenen, oft gefährdeten Hölzern zu engagieren, bei den aus China importierten Instrumenten auch für faire Arbeitsbedingungen. Als reichte dies nicht, fungiert der Gitarrenladen als spannender Konzertort. Als Forum für regionale Talente wie für nationale, am vergangenen Samstag sogar für internationale Stars. Ohne subventioniertes Büro, auf eigenes Risiko. Wie Dill es schafft, Thomas Fellow und Stephan Borman bei deren Tournee-Kalender nach Weingarten zu holen, bleibe sein Geheimnis.

Die beiden – jeder mit einer Professur an der Hochschule für Musik in Dresden – sind ein Glücksfall für die Gitarre und alle Genres von Gitarrenmusik wie für den professionellen Nachwuchs. Wie sie dies managen, plus Kompositionen, Veröffentlichungen von Fachliteratur, Engagements in diversen Ensembles, CDs auf höchstem Niveau, ist ein anderes Geheimnis. Mit grenzenloser Neugier, Leidenschaft und Dynamik vermutlich. „Free Ride“ heißt die neueste CD, von der ein Großteil der Stücke stammte. Einen „kostenlosen Trip“ macht man mit den beiden mit ebenso großem Vergnügen wie musikalischer Bereicherung im Saal gerne mit, auf den jahrelangen Reisen von Fellow und Borman in die zahllosen Länder ihrer Inspirationen wäre dies wohl eher ein Knochenjob geworden.

Ein raffinierter Tango mit Astor Piazolla ist daraus geworden, eine ebenso komplexe Begegnung mit jamaikanischen Traditionen in dem Stück „Fidel standing on the sugar lot“, mit indischen in „Masala“. Nicht diese meist exotisch gezuckerte und gewürzte „Worldmusic“, sondern subtile Aneignungen von substanziellen Elementen des „Fremden“. Und so ist auch ein Titel wie „Prometheus“ aus der gleichnamigen CD 2014 ein geistreiches kompositori-sches Spiel mit der mythologischen Figur, eine, so kann man das unbändig energetische Spiel von Thomas Fellow empfinden, „Machismo-Performance“.

Fellow hat einen feinen Humor in seiner Moderation. Doch er hat nicht vergessen, woher er kommt, und dies hört man in oft nur minimalistischen Sequenzen: von der Klassik. Damals, man glaube es ja nicht mehr, hatte er auch noch einen Scheitel. Der ist unwiederbringlich, ein guter Bonmot, aber was er dann, solo auf der Bühne, an klassischer Erinnerung spielt, ist so fragil, von solcher Schönheit, dass man den Atem anhält. Ein Pendant dazu dann von Stephan Bormann, wenn er von der zwölfsaitigen Gitarre, von den prallen Jazz- und Rock-Riffs, auf die winzige Octav-Gitarre wechselt, wenn er mit seinem Partner nicht auf einer Piazza haltmacht und einen rasenden Rhythmus zelebriert, in den das Publikum, fein gesteuert, für einen Moment einsteigen darf, sondern wenn sie mit geschlossenen Augen balladesk werden, episch, mit den elegischen Optionen einer Gitarre verführen. Wie die beiden sich einen Abend lang reizen, anfeuern, erinnern sie an die Methoden eines der grandiosesten Schauspieler-Paare – Dario Fo und Franca Rame aus Italien – Zauberer, Komödianten, Verführer. Wie Thomas Fellow und Stephan Borman im Gitarrenladen, hoch unterm Dach, den in dieser Nacht stürmischen Wolken nahe.