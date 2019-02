Historiker spricht über regionale Täterbiographien

Im Sommersemester bietet die VHS Weingarten wieder Vorträge an. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, bildet den Auftakt am 14. März Jürgen Hohl, der zu oberschwäbischen Festen und Bräuchen referieren wird. Am 21. März rückt Beate Dörr von der Landeszentrale für politische Bildung unter dem Titel „100 Jahre Wahlrecht für Frauen: Wählen ja – Teilhabe nein?“ die Situation der Frauen vor 100 Jahren und heute in den Fokus. Diese Veranstaltung ist kostenfrei.

Maritim wird es am 26. März und 2. April, wenn der ehemalige Kapitän der MS Europa Peter Losinger und Kreuzfahrerin Helga Bayha über Seefahrt und Südamerika referieren. Rechtsanwältin Stefanie Wieland beschäftigt sich am 28. März mit den Voraussetzungen der Unterhaltsverpflichtungen von Eltern. Zudem referiert sie auch in diesem Semester wieder zur Patientenverfügung und zur Vorsorgevollmacht (9. Mai).

Die Normalität des Brutalen

Regionale Täterbiographien und historische und sozialpsychologische Forschungsergebnisse wird der Historiker Wolf-Ulrich Strittmatter in seinem Vortrag mit dem Titel „Die Normalität des Brutalen“ – Der Zweite Weltkrieg von unten“ einbeziehen (10. April). Diese Veranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung „Deine Anne“. Zum Abschluss wagt schließlich noch Mike Jörg am 23. Mai einen satirischen Rückblick, wenn er am Geburtstag der BRD auf 70 Jahre Grundgesetz schaut.

Im Rahmen der Fortbildungsreihe für Bürgerschaftlich Engagierte sind in diesem Semester alle Vereinsvorstände angesprochen. Vereinsberater René Hissler informiert am 9. April darüber, was Vorstände rund um den gesetzlichen und privaten Versicherungsschutz wissen müssen und gibt anhand von Checklisten und Arbeitsblättern praktische Tipps zur Vorstandsarbeit.