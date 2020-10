Hilfsbedürftige in Rumänien leiden unter Corona

Wegen der Corona-Pandemie können die Malteser derzeit ihre Partnerorganisation vom rumänischen Hilfsdienst SAMR (Serviciul Ajutor de Maltez in Romania) in Satu Mare nicht besuchen. Dennoch konnten laut Pressemitteilung des Hilfsdienstes jüngst 4000 Euro Spendengelder an den Leiter des SAMR Satu Mare, Gergö Hegedus, durch eine Vertrauensperson der Malteser übergeben werden.

Der Betrag setzt sich zusammen aus 2500 Euro für das Inkubatorprojekt (die SZ hat berichtet) und 1500 Euro für dringende Akuthilfen für Hilfsbedürftige, welche unter der Corona-Pandemie besonders zu leiden haben.

Gelegenheitsarbeiten nicht möglich

In einer E-Mail hat sich Hegedus bei Norbert Scheffler, Projektleiter Osteuropa der Malteser in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Beauftragter für Weingarten, für die Unterstützung bedankt. Hegedus lässt Scheffler wissen, dass die von ihnen betreuten Hilfsbedürftigen Gelegenheitsarbeiten wegen der Ausgangsbeschränkungen oft nicht mehr nachgehen können. Dadurch fehlen den Familien wichtige Lei (rumänische Währung), die sie zum täglichen Leben brauchen. Besonders prekär werde die Situation dann, wenn Ausgaben anstehen für teure Medikamente, Trinknahrung für chronisch Kranke, die Busfahrkarte für Schulkinder, Schulbedarf oder Brennholz für den Winter.

Die Not nimmt zu

„Viele dieser Hilfsgüter konnten wir aus erhaltenen Sachspenden unseren Partnern in Satu Mare in der Vergangenheit zur Verfügung stellen. Wegen Corona ist uns dies dieses Jahr leider nicht möglich. Daher sind wir glücklich und froh, dass wir wenigstens etwas Geld für die notwendige Hilfe vor Ort transferieren konnten und Notwendiges vor Ort dann eingekauft werden kann“, erklärt Scheffler.

„Ob wir unsere Nikolausaktion mit standardisierten Lebensmittel- und Hygieneartikelpaketen, so wie in den letzten beiden Jahren, werden durchführen können, steht noch nicht fest. Aber wir werden etwas unternehmen müssen, denn die Not, gerade in diesen Corona-Zeiten, nimmt in Rumänien zu", so Scheffler weiter.