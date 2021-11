Hilfe bei der Studienwahl

Das Ende des letzten Schuljahres rückt immer näher. Doch viele Schulabsolventen wissen immer noch nicht so genau, was sie studieren sollen. Kein Wunder, das Angebot an Studiengängen ist vielfältig. Da fällt es schwer, sich für ein bestimmtes Fach zu entscheiden. Der Studieninformationstag am 17. November hilft weiter.

Mit dem Schulabschluss beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Gleichzeitig gibt es wichtige Entscheidungen zu treffen: Was genau soll man studieren? Welcher Studiengang passt zu meinen Interessen und Talenten und wie bewirbt man sich? Um diese und viele weitere Fragen zu klären, bietet die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) den Studieninformationstag an. Am 17. November können Interessierte von 10 bis 14 Uhr die Veranstaltung im Foyer des Hauptgebäudes besuchen. Der Zeitplan sowie die Links zu Online-Angeboten sind auf www.rwu.de/studieninformationstag zu finden.

Am Studieninformationstag präsentieren sich 19 Bachelor-, sowie einige Masterstudienstudiengänge der RWU mit ihren Inhalten und Studierende sowie Professoren erzählen über die Fächer und den Ablauf des Studiums. Die Studienberatung und der Studierendenservice unterstützen Interessierte bei allen Fragen um Bewerbung und Zulassung. Beim Thema Wohnheim, BaföG oder Finanzierung hilft das Studierendenwerk Seezeit weiter.