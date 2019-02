Hier laufen die Narren zur Hochform auf

Nach dem Auftakt mit der Brunnenputzete am Mittwochabend herrscht in Weingarten spätestens ab Donnerstag der Ausnahmezustand, denn die Narren sind los. Dabei kann man allzu leicht auch mal den Überblick verlieren, was wann wo stattfindet. Daher haben wir die wichtigsten Veranstaltungen der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten hier noch einmal auf einen Blick.

Der Gumpige Donnerstag

Am Donnerstag um 8.45 Uhr marschiert die Plätzlerzunft vom Seniorenweg aus durch die Innenstadt bis auf den Löwenplatz, um die Fasnet zu verkünden. Anschließend teilen sich die Plätzler auf. Eine Gruppe besucht die Kranken im 14 Nothelfer während die andere Gruppe sich aufmacht an die Schulen der Stadt, um dort die Schüler zu befreien. Punkt 11 Uhr trifft die Zunft vor dem Rathaus zum Rathaussturm ein. Bis zum Aschermittwoch übernehmen die Plätzler das Regiment in der Stadt.

Anschließend trifft man sich im Gemeindehaus St. Martin zum närrischen Umtrunk mit Bürgerversammlung. Um 14.30 Uhr setzt sich in der Unteren Gerbersteige der Umzug der Kindergärten in Bewegung. Der Umzug für den Kindernarrenbaum als auch für den großen Narrenbaum startet in der Wilhelmstrasse. Alle Schüler sind herzlich eingeladen den Narrenbaum am Seil durch die Stadt zu ziehen. Im Anschluss daran gibt es zwischen Amts- und Rathaus ein großes närrisches Kinderprogramm.

Sobald der Narrenbaum auf dem Münsterplatz angekommen ist, wird er dort durch die Zimmermannszunft aufgestellt. Nach vollbrachter Arbeit und dem Tanz um den Narrenbaum bewegt sich der närrische Zug weiter vor das Rathaus. Hier zeigt die Rathaustanzgruppe der Plätzlerzunft verschiedene mittelalterliche Tänze die auf den Ursprung der Altdorfer Fasnet verweisen. Auf dem närrischen Plan steht für den Gumpigen Donnerstag dann noch ein Punkt für die Plätzler und alle Bürger Weingartens: Der Hemdglonkerumzug. Dieser startet um 19 Uhr auf dem Münsterplatz wo die Narren schon ab 18.30 Uhr musikalisch eingestimmt werden. Der Umzugsweg geht über die Gartenstrasse auf den Löwenplatz in die Karlstrasse, die Wilhelmstrasse hoch und die Irmentrudstrasse wieder runter und löst sich vor dem Gemeindehaus St. Martin auf wo anschließend eine Hemdglonkerparty stattfindet. Der Eintritt ist frei, Einlass nur für Hemdglonker.

Am Bromigen Freitag unterwegs

Trotz der großen Anstrengungen vom Gumpigen Donnerstag machen die Plätzler am Bromigen Freitag keine Pause. Um 9 Uhr unterstützen die Plätzler die Waldburger Burgnarren bei der Schülerbefreiung. Für die Daheimgebliebenen ist um 14.30 Uhr Treffpunkt am Adolf-Gröber-Haus mit den Rhythmusstörern. Die Bewohner des Haus Judith werden um 14.45 Uhr zusammen mit den Altdorfer Schalteten besucht. Der Umzug in Mochenwangen beginnt um 16 Uhr. Die Anfahrt erfolgt privat.

Narrenverbrüderung am Samstag

Am Fasnetssamstag steht bei den Plätzlern um 11 Uhr die „Narrenverbrüderung“ mit den Nachbarn im Süden auf dem Programm. Um dem Ablauf der Veranstaltung einen frischen Wind einzuhauchen hat sich eine Autorengruppe aus allen beteiligten Gruppierungen gebildet. Das neue Konzept besteht aus einem Wettstreit als Grundgerüst, der ab diesem Jahr, jährlich neu und anders gefüllt und ausgetragen werden soll. Der altgewohnte Nord- Süd-Vergleich der Städte „schneller, besser, höher, mehr,….“ bekommt einen neuen – fast gar olympischen – Aspekt und wird in einen närrischen Wettkampf verpackt, dessen Ausgang mit Spannung erwartet werden darf.

Treffpunkt für alle Plätzler ist um 10.45 Uhr auf dem Münsterplatz. Von dort springen die Plätzler vor das Rathaus wo sie auf den Mostclub, und die Vertreter von Milka, Schwarzer Veri Zunft und selbstverständlich auch der beiden Stadtverwaltungen trifft. Am Nachmittag beteiligen sich die Plätzler dann an den Narrensprüngen in Kisslegg und Friedrichshafen. Busabfahrt ist um 13.30 Uhr nach Friedrichshafen und um 14 Uhr nach Kisslegg, jeweils am Postplatz. Rückfahrt um 17 Uhr.

Narrensprung am Fasnetssontag

Der Fasnetssonntag ist mit dem Gumpigen Donnerstag der zweite Haupttag der Straßenfasnet. An der Gerbersteige startet um 14 Uhr der große Narrensprung durch die Innenstadt. Neben vielen befreundeten Narrenzünften quer durch die verschiedenen Vereinigungen und aus allen Winkeln des schwäbisch-alemannischen Raumes werden auch wieder zahlreiche Weingartener Vereine mit von der Partie sein. Der Umzugsweg führt von der Oberen Gerbersteige über die Wilhelmstrasse, Karlstrasse, Scherzachstrasse in die Liebfrauenstrasse und von dort aus über die Gartenstrasse in die Abt-Hyller-Strasse bis hin zum Münsterplatz. Anschliessend feiern die Plätzler mit allen Gästen und Hästragern die Fasnet in der Innenstadt. Auf eine närrischen Meile mit viel Musik, Unterhaltung, Essen und Trinken, sind alle Zuschauer und Hästräger sind herzlich zum fasnächtlichen Treiben in der Innenstadt eingeladen.

In Ravensburg und Wangen

Nach dem Heimspiel am Fasnetssonntag gehen die Plätzler am Fasnetsmontag wieder auf große Fahrt. Um 10 Uhr nimmt ein Teil der Narren an der Mostclubsitzung des Mostclubs im Alt. Ochsen teil. Der andere Teil springt beim Umzug der südlichen Nachbarn in Ravensburg mit. Um 12.30 Uhr starten die Plätzler in Weingarten zum Umzug nach Wangen. Die Plätzler, die bereits in Ravensburg am Umzug teilgenommenen haben können um 12.45 Uhr am Frauentor in den Bus nach Wangen steigen. Umzugsbeginn ist um 14 Uhr. Rückfahrt ist dort um 17 Uhr.

Endspurt in Sigmaringen

Zum Abschluss der diesjährigen Fasnet und vor dem Fasnetsverbrennen am Abend auf dem Münsterplatz bäumt sich die Plätzlerzunft noch ein letztes Mal auf um sich gegen das Ende zu wehren. Auf dem Programm steht die letzte Ausfahrt der Saison. Um 9 Uhr fährt der Bus ab zu den Umzügen in Bad Saulgau und Sigmaringen. Die Rückfahrt erfolgt sofort nach dem Umzugsende in Sigmaringen. Der andere Teil der Plätzlerzunft bleibt in Weingarten. Um 13.30 Uhr treffen sich die Hästräger im „Alt. Ochsen“ zum Brezelwerfen und für die Kindergartenbesuche.

Es werden zwei Gruppen gebildet. Eine Gruppe wird auf dem Löwenplatz mit den dort anwesenden Kindern und Kindergärten das Brezelwerfen veranstalten und anschließend in einem kleinen Umzug auf den Münsterplatz ziehen. Die zweite Gruppe besucht diejenigen Kindergärten die nicht zum Brezelwerfen in die Stadt kommen, sondern einen Besuch der Plätzler vorziehen. Ab 16.30 Uhr treffen sich alle Hästräger zum Abschluss wieder im „Alt. Ochsen“. Um 19 Uhr naht das Ende der diesjährigen „Jungfrau Fasnet“, wie es in den Texten der Plätzlerzunft so schön heißt. Der Trauerzug der Hästräger setzt sich auf dem Löwenplatz in Bewegung. Auf dem Münsterplatz wird dann trotz allem Wehklagen der Narren die Fasnet verbrannt. Anschließend ist Kehraus für alle im „Alt. Ochsen“, hier wird auch das diesjährige Narrenblättlerätsel aufgelöst.