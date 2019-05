Herzkranke Patienten befürchten Probleme am Lebensende

„Mythos und Wahrheit über Herzschrittmacher und Defibrillatoren im Sterbeprozess“ heißt das Thema eines Vortrags, zu dem der Verein Hospizbewegung Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg den Mediziner Michael Sigg eingeladen hat. Sein Vortrag am Donnerstag, 23. Mai, in den Räumen der Hospizbewegung in der Vogteistraße 5 in Weingarten beginnt um 19 Uhr.