Herbstausflug mit dem Apfelzügle

Am 1. Oktober fand unser diesjähriger Herbstausflug statt. Karin Maucher hatte alles geplant und so starteten ein Bus der Firma Bühler, Fahrer Josef Steinhauser, in Richtung Bodensee. Leider konnte Karin Maucher aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen, was alle Ausflügler sehr bedauerten und ihr eine gute Besserung wünschten. Der Bus hielt an einem schönen Aussichtsplatz direkt am See und trotz des Nieselregens war die gute Laune bei der Vesperpause da. So gut gelaunt fuhren wir dann weiter zum Hof Neuhaus, wo uns Bauer Roth bereits erwartete. Wir starteten mit dem Apfelzügle zu einer Fahrt durch die Apfelgärten. Hier erzählte uns Herr Roth viel Wissenswertes und Lustiges zum Thema Obst. Im Gasthof gab es dann für die ausgefrorenen Gäste ein schwäbisches Vesper mit Nudelsuppe zum Wärmen. Nach dem gemütlichen Zusammensein ging es wieder Richtung Heimat. Die Busgesellschaft bedankte ich beim Busfahrer für die gute Fahrt, die er mit vielen Berichten über die diversen Sehenswürdigkeiten kurzweilig gemacht hat. Wohlbehalten kamen wir gegen 17 Uhr wieder in Weingarten an.