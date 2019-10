„Hello Dolly!“ heißt es im Kultur- und Kongresszentrum

Mit „Hello, Dolly!“ ist am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten ein Musical zu erleben, das laut Ankündigung zu den größten Erfolgen in der Geschichte des Broadways zählt.

Dabei ist die temperamentvolle Witwe aus New York Dolly Levi als Heiratsvermittlerin ein Ass. Als der mürrische, jedoch vermögende Kaufmann Horace Vandergelder eine geeignete Frau sucht, überzeugt sie ihn davon, dass nur sie genau die Richtige für ihn ist. Und ganz nebenbei bringt sie fröhlich auch noch drei weitere Paare unter die Haube. Tickets gibt es bei der Tourist-Information, Münsterplatz 1 in Weingarten, Telefon 0751 / 405232 und per E-Mail an akt@weingarten-online.de.