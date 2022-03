Heizungsanlage in der Benzstraße brennt

Wegen des Brands einer Heizungsanlage ist die Feuerwehr am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr in der Benzstraße gerufen worden. Die Polizei geht laut Bericht derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt der Heizungsanlage für eine leichte Rauchentwicklung gesorgt hat. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch Sachschaden entstand keiner. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr lüfteten die Räumlichkeiten. Die Bewohner, die kurzzeitig das Gebäude verlassen mussten, konnten danach wieder in ihre Wohnungen.