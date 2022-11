Zu einem Küchenbrand wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst am Sonntag gegen 11.30 Uhr in ein Wohnheim in der Prestelstraße gerufen. Das teilt die Polizei mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass beim Kochen Öl in einem Topf Feuer gefangen und sich eine Stichflamme gebildet hatte. Geistesgegenwärtig nahmen die Bewohner den Topf vom Herd, wodurch Sachschaden verhindert wurde. Die Feuerwehr lüftete die verrauchte Wohnung, verletzt wurde niemand.