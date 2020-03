Heimatforscher liest aus neuestem Band

Erinnerungen an das Ende der 1950er-Jahre werden wach, wenn der bekannte Heimat- und Brauchtumsforscher Ludwig Zimmermann am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr im Rahmen des VHS-Programms aus seinem neuesten Band „Aus der Oberschwäbischen Lehrerschmiede“ lesen und erzählen wird.

Neben seiner Ausbildung zum Volksschullehrer am damaligen Pädagogischen Institut (PI) nahm der damals 20-jährige Gastwirtssohn intensiv am gesellschaftlichen und sportlichen Leben und Treiben in der Stadt teil. Es waren die Jahre, als das „Bähnle“ noch durch die Stadt zockelte und die Pilger am Blutfreitag bekreuzigend auf die Knie sanken, wenn Pater Basilius den Segen spendete. Bei Anmeldung vorab bei der Volkshochschule kostet der Eintritt fünf Euro, an der Abendkasse acht Euro. Der Vortrag findet in Raum 2 im Gebäude der Bücherei statt.