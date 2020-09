Heidi Reichle ist neue Prorektorin an der Hochschule Ravensburg-Weingarten

Zum Start des Wintersemesters hat es Veränderungen im Rektorat der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) gegeben. Professorin Heidi Reichle ist seit September neue Prorektorin für die Themen Didaktik, Digitalisierung und Hochschulkommunikation, teilt die Hochschule mit.

Heidi Reichle ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften im Fachbereich Digital Business der Fakultät Elektrotechnik und Informatik. „Ich freue mich darauf, in dieser neuen Funktion als Prorektorin auch fakultätsübergreifend, für die ganze Hochschule gestaltend tätig sein zu können“, so die seitherige Leiterin des Studiengangs Wirtschaftsinformatik plus Lehramt.

Die Aufgabengebiete Didaktik und Digitalisierung habe man bewusst im Rektorat gebündelt, so der Rektor der Hochschule, Professor Thomas Spägele. „Wir wissen, dass beide für die Zukunftsfähigkeit der Hochschule essentiell sind – gerade auch in ihrem Zusammenspiel.“

Darin sehe auch Heidi Reichle die Herausforderung: „Es muss uns gelingen, Online-Lehrveranstaltungen didaktisch so aufzubereiten, dass sie trotz der Distanz motivierend sind. Letztlich müssen unserer Studierenden im Gesamten gut studieren können.“ Die aktuelle Situation, so Heidi Reichle, werde nicht nur das Studium, sondern auch die Arbeitswelt verändern. Und dabei sehe sie durchaus auch Chancen. „Es gibt eine größere Bereitschaft, Veranstaltungen online anzubieten und von überall aus wahrzunehmen. Die Vorteile, die so etwas mit sich bringt, sollten wir auch weiterhin nutzen.“

„Stillstand wäre die schlechteste Lösung“, sagt Heidi Reichle. Um als Hochschule wettbewerbsfähig zu bleiben, gelte es, diesen Wandel bewusst zu gestalten. „Ich bin froh und dankbar, dass Heidi Reichle als Wirtschaftsinformatikerin diese verantwortungsvolle Aufgabe an der RWU übernimmt“, sagt der Rektor Thomas Spägele.

Mit dem Amtsantritt von Heidi Reichle ist ein weiterer Wechsel im Rektorat der RWU verbunden. Ihr Vorgänger Professor Dr. Sebastian Mauser wechselt innerhalb des Rektorats auf die Position des Prorektors für Lehre und Qualitätsmanagement, nachdem Prorektorin Professorin Dr. Theresia Simon zum Ende des Sommersemesters die Hochschule in den Ruhestand verlassen hat.