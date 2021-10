An einer Aufbewahrungsbox der Deutschen Post in einer Abt-Hyller-Straße in Weingarten sind am Sonntag zur Mittagszeit frische Hebelspuren festgestellt worden.

Offensichtlich wurde versucht, diese aufzubrechen. Das Polizeirevier Weingarten geht derzeit nach eigenen Angaben von einem versuchten Aufbruch aus und bittet unter Telefon 0751/8036666 um Hinweise zu dem Täter, der für die Hebelspuren verantwortlich ist.