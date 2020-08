Hausbewohner lässt Herd an und geht

Eine glühende Herdplatte ist der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Dienstagvormittag in der Altdorfer Straße in Weingarten gewesen.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte sich Essen gekocht, aber laut Pressemitteiluing der Polizei vergessen, danach den Herd auszuschalten. Der Herd war auch noch in Betrieb, als der Mann seine Wohnung verließ.

Die nach und nach entstehende Rauchentwicklung löste Brandalarm aus, der auch beim Eintreffen der Feuerwehr deutlich zu hören war. Um in die Wohnung zu kommen, mussten sie eines der Fenster öffnen. Die Ursache für den Alarm war dann schnell gefunden. 15 Löschkräfte waren im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.