Hauptversammlung des KSV Weingarten 1907

In Kalenderwoche 46 hielten die Ringer des KSV Weingartens ihre ordentliche Jahreshauptversammlung ab. Einen Wechsel gab es beim 1. Vorsitzenden. Thomas Zerbani, welcher diese Aufgabe seit einigen Jahren sehr gut meisterte, stellte sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. Da er sich zukünftig stärker politisch engagieren möchte, fehlt ihm die notwendige Zeit für den Vorsitz. Umso erfreulicher war es dann, dass das langjährige Vereinsmitglied Jürgen Hinkelmann sich bereit erklärte, dies bei entsprechender Wahl dann zu übernehmen. Die Neuwahlen konnten somit zügig durchgeführt werden, da bei allen anderen Funktionsträgern die Bereitschaft zur Fortführung vorhanden war. In ihren Funktionen wurden Jürgen Hinkelmann als neuer 1. Vorstand, sowie Patrik Stadler als sein Stellvertreter bestätigt. Ebenfalls wurde Kassier Frank Zerbani sowie Schriftführer Markus Bertsch einstimmig das Vertrauen ausgesprochen und sie wurden wieder gewählt. Im Bericht des Vorstands sowie der Trainer wurde neben den Corona-bedingten Einschränkungen im Sportbetrieb auch vom Wasserschaden in der Sporthalle in 2020 berichtet. Dieser entstand bei einem Starkregen im Augst 2020, der Sportbetrieb konnte erst Anfang 2021 in der Halle wieder aufgenommen werden. Es wurden alternative Außenaktivitäten wie Radfahren, Laufen und Nordic Walking in dieser Zeit angeboten, welche auch recht rege angenommen wurden. Aktuell erfüllen alle aktiven Sportler im Verein die 2G-Corona-Regel, was einen normalen Trainingsverlauf zulässt und sich in der regen Teilnahme auch widerspiegelt.