Harmonikaorchester gastiert in Weingarten

Das Ravensburger Harmonika-Orchester Bruno Gross gibt zusammen mit der Chorgemeinschaft Coswig-Weinböhla am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Weingarten ein Konzert. Werke von Haydn und Händel. Doch kommen auch zeitgenössische Stücke zur Aufführung. Seit 1990 pflegt das Orchester eine Freundschaft mit der Chorgemeinschaft Coswig-Weinböhla. Für eine stimmungsvolle Lichtatmosphäre sorgt Eckard Schaaf mit einer Lampion-Illumination. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.