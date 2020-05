Handys dank App wiedergefunden

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend zwischen 17.30 und 18 Uhr im Bereich des Café Museum in Weingarten zwei Handys gestohlen. Der Dieb nahm laut Polizei die mobilen Telefone an sich, die eine Frau dort abgelegt und nur kurz aus den Augen gelassen hatte.

Über eine Ortungs-App machte die 33 Jahre alte Besitzerin den Standort der Elektrogeräte aus und verständigte die Polizei. Die Beamten fanden beide Handy letzten Endes in einer Plastiktüte unter einem Müllcontainer am Festplatz auf, wo der Täter sie vermutlich versteckt hatte. Das Polizeirevier Weingarten versucht nun, den Dieb zu ermitteln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 0751/8036666 zu melden.