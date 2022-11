Handwerkliche Allrounder bei Bürger in Kontakt gesucht

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Jahren bietet die Bürgerinitiative „Bürger in Kontakt“ in Weingarten, kurz BiK, unter seinen Freiwilligenprojekten auch Kleinhandwerkerdienste an. Dabei werden kleinere Reparaturen von Ehrenamtlichen erledigt, vom tropfenden Wasserhahn über Lampen Aufhängen bis zur kleineren Möbelmontagen. Wegen Ausscheidens langjähriger Mitstreiter sucht die kleine Einsatztruppe um Enrico Nicoletti nun neue Leute. Wer seine Fähigkeiten in die Gemeinschaft einbringen möchte und gerne mit Menschen in Kontakt kommt, kann sich gerne melden. Die BiKler, die neben ihrem gesellschaftlichen Engagement auch nicht vergessen, ihre Gemeinschaft zu pflegen und gerne feiern, freuen sich immer über Zuwachs. Wer sich über handwerkliche Fähigkeiten hinaus auch noch mit elektronischen Geräten wie Handys und Computer auskennt, ist bei BiK ebenfalls gefragt – bieten die BiKler doch auch einen digitalen Service an. Wer Interesse hat, bei den Kleinhandwerkerdiensten oder der Digitalen Sprechstunde mitzumachen, wende sich an Enrico Nicoletti über die E-Mail: bik-digital@web.de, oder melde sich im BiK-Büro in der Kornhausgasse 2 jeweils mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Telefon: 5574549.