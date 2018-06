Handwerker feiern ihr Jahrestreffen

Etwa 300 Schieferdecker, Betonbauer, Tischler und Zimmermänner, aber auch Maurer – teilweise mit Kind, Kegel und Hund – sind der Einladung der „Gesellschaft der rechtschaffenen Fremden zu Ravensburg“ zum diesjährigen Jahrestreffen gefolgt und am Freitag durch die Weingartner Innenstadt gezogen. Mit ihren Zunftstandarten, in ihrer jeweiligen Zunftkluft und zur Erbauung vieler Bürger, die dem Zug vom Löwenplatz bis zum Münsterplatz gefolgt sind. Dort begrüßte Bürgermeister Markus Ewald die fremden Gesellen. Und abseits der offiziellen Runde ließen sich sogar einige Geheimnisse lüften.

Die zünftige, vornehmlich schwarz gewandete Schar – die sich gesetzten Schrittes und unter Absingen von Liedern durch die Stadt bewegt – als „illustre Runde“ oder gar als „lustige Gesellen“ zu bezeichnen, das wäre sicherlich fatal, falsch und vermutlich auch ungebührlich. Denn wer mit den Kameraden ins Gespräch kommt, der merkt schnell: Alles in der Zunft hat seine Tradition, seine Berechtigung, seinen Sinn. Kein Ohrring, kein Hut, keine Schlaghose wird hier „einfach so“ getragen. Alles hat seine Bewandtnis.

Der Betrüger wird zum Schlitzohr

„Selbst Kleinigkeiten sind wichtig“, macht Paul Hutz klar. „Das Tragen von Schlapphut, Bowler oder Zylinder weist den Träger als freien Mann aus – im Gegensatz zu einem Knecht, der eine Kappe trägt“, erklärt der 43-jährige Überlinger, der nach seiner Walz als Zimmermannsgeselle mittlerweile längst Meister ist und als Restaurator arbeitet. Der Ohrring, wie er selbst einen trägt, sei einerseits „Kapital am Mann, beispielsweise für die eigene Beerdigung“. Und andererseits werde einem Betrüger oder Dieb genau dieser Ohrring herausgerissen, um ihn zu kennzeichnen. „Als Schlitzohr nämlich“, verdeutlicht Hutz.

Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald bringt in seiner Begrüßungsrede vor der Basilika-Kulisse schon das Wichtigste auf den Punkt: dass die weltbekannte Barockkirche ohne das Zutun der Handwerker damals nie und nimmer in nur neunjähriger Bauzeit hätte fertiggestellt werden können. Die nach wie vor übliche dreijährige Wanderschaft, die Walz, vergleicht Ewald mit dem heute unentwegt benutzten Terminus „Flexibilität am Arbeitsplatz“, er sieht die Herausforderungen („wenig Geld, minimalstes Gepäck und keinen Kontakt zur Familie“), aber auch die unschlagbaren Vorteile („ein Geben und Nehmen, denn die Wanderung schafft Austausch“). Ein „zertifizierter Wimpel“ der rechtschaffenen freien Gesellen wechselt als Dank für Gastfreundschaft und Rede den Besitzer und zieht vermutlich auf die Fensterbank im OB-Büro.

Paul Hutz indes singt einen Schaller – eines der traditionsreichen Lieder aus dem zunfteigenen Gesangsbuch, das hier „Schallerflippe“ heißt, die Liedtexte in der Gaunersprache Rotwelsch beherbergt und in einem grünen Einband steckt. Da geht es um das tägliche Leben der Männer auf der Walz, das Klopfen an einer fremden Stubentür, auf der Suche nach einem Nachtquartier. Anschließend fährt Hutz mit seinen Erklärungen fort: Die Schlaghose mit den zwei typischen Reißverschlüssen diene nicht etwa dem leichteren Verrichten der Notdurft, sondern stamme seiner Meinung nach von den Hosen der Schiffszimmermänner ab. „Die mussten sich schnell der schweren Hose entledigen können, für den Fall, dass sie über Bord gingen“, sagt Hutz. Und so haben auch die „Ehrbarkeit“ (der schwarze, binderähnliche Halsschmuck), die Ketten an der Weste und der „Charlottenburger“ (das bedruckte Tragetuch) ihren Zweck und Nutzen.

Ungeachtet der ganzen alten Traditionen rund um Kluft, Wanderschaft und Zunftregeln bei den rechtschaffenen fremden Gesellen Deutschlands geht der Blick aber mittlerweile auch nach vorne. Oder wie es Paul Hutz blumig ausdrückt: „Wir dürfen nicht nur die Asche aufbewahren. Wir müssen auch die Flamme weitergeben und am Leben halten.“

