Mit Akkustikgitarre und Mundharmonika kommt der Ludwigsburger Liedermacher Gessel in die Linse. Das Foyerkonzert mit handgemachtem Folk-Pop-Rock beginnt laut Pressemitteilung am Freitag, 11. Oktober, um 22.30 Uhr im Anschluss an den Auftritt von Volksdampf. Der Eintritt ist frei, eine Hutkollekte geht rum.