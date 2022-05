Handballnachwuchs des TV Weingarten setzt ein Ausrufezeichen

Zum zweiten Mal nach der Saison 2020/21 tritt der TV Weingarten mit allen weiblichen Jugendmannschaften auf Verbandsebene an. Die A-Juniorinnen bleiben das Aushängeschild des Handballvereins, sie spielen erneut in der Baden-Württemberg-Oberliga.

Die Weingartener C-Juniorinnen haben sich bei ihrem Qualifikationsturnier in Öffingen mit Siegen gegen die SG Remstal (16:6) und die SG Ober-/Unterhausen (14:13) vorzeitig das Ticket für die Spielzeit auf Verbandsebene gesichert, da wollten die B- und A-Juniorinnen natürlich nachziehen.

Nach einer hart umkämpften ersten Runde mit einem Unentschieden und einem knappen Sieg trafen die B-Juniorinnen des TVW zu Hause auf zwei unbekannte Gegner. Der TSV Betzingen aus Reutlingen kam mit der Empfehlung von zwei deutlichen Siegen aus der ersten Runde in die Großsporthalle. Eine konzentrierte Leistung brachte den Weingartenerinnen aber einen klaren 14:7-Sieg. Mit einem mühelosen 16:5 gegen den SV Hohenacker-Neustadt war die Qualifikation für die Württembergliga geschafft.

Für die Weingartener A-Juniorinnen ging es um den Einzug unter die acht besten Mannschaften in Baden-Württemberg. Aufgrund der Erfolge in der vergangenen Saison durfte der TVW das Qualifikationsturnier zu Hause austragen. Gegen den letztjährigen Junioren-Bundesligisten HSG Freiburg zeigte das TVW-Team von Christian Herter und Hania Hoffmann laut Mitteilung von Beginn an wenig Respekt. Mit ihrem bereits dritten Treffer sorgte Johanna Borrmann in der siebten Minute für das 4:1. Mit zunehmender Dauer kam die HSG aber besser ins Spiel – am Ende hieß es 12:12. Auch gegen die SG Weinstadt war es ein ähnliches Bild: Der TVW sah sich mehrfach im Vorteil. Am Ende schaffte es das Team um die sechsfache Torschützin Lisa Hoffmann aber durch eine teils schwache Chancenauswertung und einige technische Fehler aber nicht, den Sack zuzumachen (13:13). Für Platz zwei musste im Abschlussspiel gegen die bereits abgeschlagene DJK Ettenheim ein Sieg her. Und das schaffte Weingarten. Nach einem 1:4-Rückstand steigerte sich der TVW und siegte mit 19:14.

Mit dem erneuten Aufstieg von drei weiblichen Jugendteams in die Leistungsligen des Handballverbands hat der TVW ein Ausrufezeichen gesetzt.