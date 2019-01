Handballerinnen verpassen Überraschung

Zwei knappe und unglückliche Niederlagen haben der TV Weingarten und der TSB Ravensburg kassiert. Die Handballerinnen des TVW verspielten in der Landesliga gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen ebenso eine Führung wie die Handballer der Rams beim TV Reichenbach. Am Ende gab es jeweils eine Niederlage mit einem Tor Unterschied.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – HSG Ebersbach/Bünzwangen 27:28 (15:13) – Für die TVW-Handballerinnen endete die fünfwöchige Spielpause mit einer bitteren Niederlage. Weingarten verlangte dem tabellarisch gesehen klaren Favoriten aus Ebersbach über die komplette Spielzeit alles ab, unterlag aber mit 27:28 und verpasste somit eine Überraschung.

Trotz der knappen Niederlage fiel das TVW-Fazit positiv aus. „Wir haben nach der Spielpause eine starke Leistung abgerufen und dem Tabellenzweiten aus Ebersbach bis zum Ende alles abverlangt. Einziger Wermutstropfen bleibt, dass wir erneut nicht zum entscheidenden Punch ausgeholt haben, um dem Favoriten ein Bein zu stellen“, sagte Trainer Daniel Kühn.

Der TVW ging nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage motiviert in die Partie. Gegen Ebersbach/Bünzwangen hatte Weingarten scheinbar nichts zu verlieren. Im Hinspiel hatte es eine klare 22:29-Niederlage gegeben. Zunächst sah es auch am Sonntag nicht gut aus – nach knapp 15 Minuten lagen die Ebersbacher mit 9:5 in Führung. Doch die Weingartenerinnen behielten die Ruhe und entwickelten in der Folge wesentlich mehr Durchschlagskraft. Als Stephanie Schneider zum 11:11 ausglich, war der TVW in der Partie angekommen.

Weingarten war in der zweiten Phase der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, verwalteten den Ausgleich nicht, sondern erzielte kurz vor dem Pausenpfiff durch Amela Celahmetovic noch zwei Treffer zur 15:13-Halbzeitführung. Angetrieben durch die beste Torschützin Ann-Kathrin Kübler (9 Tore) startete der TVW gut eingestellt in die zweite Hälfte und führte durch den Treffer von Lea Frankenhauser nach knapp 40 Minuten mit 19:16.

Die sichtlich überraschten Gäste stemmten sich jetzt aber gegen die drohende Niederlage. Trainer Kühn musste der einen oder anderen TVW-Akteurin eine kurze Verschnaufpause geben, die HSG erzielte innerhalb kürzester Zeit vier Treffer in Folge und führte wieder mit 20:19. Das hatte Spuren beim Gastgeber Weingarten hinterlassen. Doch der TVW stemmte sich mit ganzer Kraft gegen die drohende Niederlage, allen voran Torhüterin Nicole Spänle hielt den TVW in dieser Phase im Spiel. Trotz des Ausgleichs zum 22:22 ließ der TVW aber nach bisher guter Chancenverwertung ein paar freie Wurf liegen und musste zweimal einem Zwei-Tore-Rückstand (22:24; 24:26) hinterherlaufen.

Als in der Schlussphase Youngster Priska Zimmermann den Ausgleich zum 26:26 erzielte, schien Weingarten doch noch kurz vor Ende auf die Siegerstraße einzubiegen. Die Gäste agierten in den letzten beiden Minuten aber etwas abgezockter und zogen nochmals auf zwei Tore davon (28:26). Obwohl Kübler nervenstark per Siebenmeter verkürzte und der TVW 20 Sekunden vor dem Ende den letzten Angriff hatte, unterlag Weingarten in einer spannenden Partie mit 27:28.

TVW: Pfahl, Spänle; Kübler (9/2), Celahmetovic (6), Bauknecht (4/1), Schneider (4), Hämmerle, Frankenhauser, Paul, Zimmermann (je 1), Przesadna, Koch.

Landesliga: TV Reichenbach – TSB Ravensburg 29:28 (14:15) – Die Handballer des TSB Ravensburg haben beim TV Reichenbach ebenfalls knapp eine große Überraschung verpasst. Beim Tabellenzweiten mussten sich die stark abstiegsgefährdeten Ravensburger mit einem Tor Unterschied geschlagen geben. Die Rams fanden sehr gut in die Partie. In der Offensive wurden die Spielzüge geduldig ausgespielt, die Abwehrreihe um Maximilian Ober stand sicher. Dies führte dazu, dass die Rams gegen die favorisierten Reichenbacher während der gesamten ersten Hälfte mithielten. Teilweise bestimmte Ravensburg sogar die Partie und lag zur Pause mit 15:14 in Führung.

Die Rams kamen auch konzentriert aus der Kabine und bauten die Führung bis zur 36. Minute sogar auf drei Tore aus. Es schien, als ob Ravensburg die große Überraschung schaffen könnte. Mitte der zweiten Hälfte hatte der TSB weiterhin einige gute Torchancen, die jedoch jetzt häufig nicht genutzt wurden. Man merkte den Rams allmählich das kräfteraubende Spiel an. Dies führte auch dazu, dass die Gastgeber einfache Treffer durch Tempogegenstöße erzielen konnten. In der 52. Minute erzielte der TVR die Führung und zog dann sogar auf zwei Tpore davon. Diesem Rückstand lief der TSB bis zum Ende hinterher.

TSB: Neff, Sangry (beide Tor), Ober, Farkas (4), Schwarz (8), Langlois (7/2), Frank (2), Mathes (2), Müller, Gohmann (2), Kalb (3), Schilcher.