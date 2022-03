Handballerinnen des TVW verlieren auswärts klar

Für die Handballerinnen des TV Weingarten und die Handballer des TSB Ravensburg hat es am Wochenende Auswärtsniederlagen gegeben. Während der TVW in der Verbandsliga weit weg von der Normalform war, gab es für die Ravensburg Rams in der Bezirksliga eine äußerst knappe Niederlage.

Frauen-Verbandsliga: HSG Ermstal – TV Weingarten 32:22 (16:11). – Weingarten zeigte zwar in den vergangenen Spielen starke Leistungen gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel, in Dettingen verlor der TVW am Sonntagabend allerdings verdient. Mit dezimiertem Kader – es fehlten Johanna Veser (verletzt) und Barbara Koch (krank) sowie Torhüterin Pina Müller (beruflich verhindert) – konnte der TVW nicht ans Hinspiel anknüpfen, als es einen 25:24-Erfolg gegeben hatte.

Weingarten hielt die Partie bis zur 20. Minute beim 10:9 für die Gastgeber offen, dann jedoch ließ die Wurfquote laut TVW-Trainer Lars Gmünder „rapide nach“. Die Chancenverwertung und mangelnde Cleverness waren für Gmünder ausschlaggebend für die verdiente Niederlage bei der HSG Ermstal. Mit einem 4:0 Lauf – trotz Unterzahl – zog die HSG binnen vier Minuten von 11:10 auf 15:10 davon, mit 16:11 ging es in die Halbzeitpause. Mehrere Umstellungen und taktische Versuche fruchteten nicht, während den Gastgebern selbst die schwierigsten Dinge gelangen. Von fünf Siebenmetern verwandelte Weingarten nur einen, auch das war bezeichnend für den Auftritt des TVW. „Kaum eine Spielerin erreichte Normalform“, meinte Gmünder.

TVW: Bär; Khater (6), M. Borrmann (6), J. Borrmann (6), Schneider (1), Hilebrand (1), Haberbosch (1), Datz (1), Neff, Kübler, Frankenhauser.

Bezirksliga: TV Gerhausen II – TSB Ravensburg 23:22 (8:10). – Durch die unglückliche 22:23-Niederlage gegen Gerhausen ist die Siegesserie der Rams gerissen. Zwar war Patrick Häffner zurück im Team und Marcel Beck gab sein Comeback, doch Spielertrainer Maximilian Ober musste auf Lukas Koßbiehl, Tim Langlois und kurzfristig auch auf Lukas Haefele verzichten. Beide Teams hatten laut Mitteilung zunächst Probleme mit den Abschlüssen, die Defensivreihen dominierten. So stand es nach 15 Minuten nur 4:4. Gegen Ende der ersten Halbzeit erarbeiteten sich die Rams Vorteile. Valentin Ehrat parierte einige Würfe, zur Pause führte der TSB mit 10:8.

Nach der Pause spielte Gerhausen mit Manndeckung gegen Häffner und Moritz Ewert. Damit hatten die Rams große Probleme. Die Gastgeber drehten das Spiel und gingen mit 14:11 in Führung. Nach einer Auszeit kam der TSB zurück (15:15). Doch die Aufholjagd war kräftezehrend für die gesundheitlich angeschlagenen Rams. Zudem gab es einige – aus Sicht der Ravensburger zweifelhafte – Zeitstrafen. In Überzahl setzte sich Gerhausen auf 21:18 ab. Doch auch diesen Rückstand machten die Rams wett und glichen in der 59. Minute zum 22:22 aus. Nach der Führung von Gerhausen wurden die Rams bei einem Freiwurf behindert. Doch es gab keinen Siebenmeter, sondern eine Wiederholung des Freiwurfs – damit war die Partie verloren.

TSB: Ehrat, Weißhaar; Häffner (8/4), F. Ewert, Ober, Trommershauser (5), Lipp (1), Schirmer (1), M. Ewert (2/1), Lohr, Wiedemann (3), Beck (2).