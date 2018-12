Handballerinnen des TVW spielen in Österreich

Die Handballerinnen des TV Weingarten müssen kurz vor den Feiertagen und der Weihnachtspause an diesem Samstag in Lustenau antreten. Zwar gewann der TVW das Hinspiel deutlich mit 25:17. Aber der Tabellenletzte HC Lustenau will am Samstag mit einem Sieg den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten oder sogar verkürzen. In Ravensburg kommt es am Samstag in der Kreisliga zu einem Vereinsderby.

Landesliga: HC Lustenau – TV Weingarten (Sa, 16.20 Uhr, Gymnasiumssporthalle Lustenau) – Weingarten ist seit drei Spielen ungeschlagen, holte aus diesen Partien vier Punkte und will am Samstag den ersten Auswärtssieg schaffen, bevor es in die Weihnachtspause geht. Doch das Spiel beim Tabellenletzten Lustenau darf der TVW nicht unterschätzen. Die Lustenauer haben aber zu Hause immerhin Herbrechtigen-Bolheim und Bettringen bezwungen – es waren die bisher einzigen Siege für den HCL. Der Aufsteiger aus Vorarlberg steht weiter unter Druck und muss punkten, um den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu verlieren. Weingarten holte auswärts bislang nur einen Punkt in Neuffen, zeigte aber nach zwei bitteren Derbyniederlagen in den vergangenen drei Spielen deutliche Aufwärtstendenz.

Für die TVW-Spielerinnen heißt es zum Jahresabschluss nochmals, auf die Zähne zu beißen und von den ersten Minuten an konsequent in der Abwehr zu stehen. Aus der zweiten Welle heraus soll wieder mehr Druck auf den Gegner ausgeübt werden, was zuletzt nicht immer voll gelang. Nach dem kleinen Lauf in den vergangenen Wochen reisen die Weingartenerinnen mit Rückenwind nach Lustenau. Sie wollen mit einem doppelten Punktgewinn und mit einem guten Gefühl in die Weihnachts- und Weltmeisterschaftspause gehen. Erst Ende Januar geht die Saison weiter. „Die Partie ist für uns natürlich immens wichtig und wir wollen uns endlich auch mal auswärts belohnen“, sagt TVW-Trainer Daniel Kühn. „Dennoch sind Spiele gegen einen angeknockten Gegner immer sehr ernst zu nehmen, daher werden wir sicherlich wieder alles abrufen müssen.“

Kreisliga: TSB Ravensburg II – TSB Ravensburg (Sa, 20 Uhr, Kuppelnauhalle) – Nachdem sich die erste Mannschaft der Lady Rams den Herbstmeistertitel erkämpft hat, möchte das Team um TSB-Trainer Heino Stieger im ersten Spiel der Rückrunde an die bisherigen Leistungen anknüpfen und auf Meisterkurs bleiben. Es kommt dabei in der Kuppelnauhalle zu einem im Sport eher ungewöhnlichen Vereinsduell. Die zweite Ravensburger Mannschaft möchte – wie schon in der ersten Begegnung – versuchen dagegenzuhalten, ihre Rückraumspielerinnen einsetzen und so viele Tore wie möglich machen. Für beide Mannschaften sind diese Partien eine Herausforderung der besonderen Art. Und natürlich geht es sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft der Lady Rams um wichtige Punkte. Der TSB I will seinen Platz an der Spitze verteidigen, der TSB II ist bis dato sieglos, hat erst einen Punkt auf dem Konto und will das ändern. Die zweite Mannschaft ist der klare Außenseiter.