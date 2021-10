Handballerinnen des TV Weingarten gewinnen in Zizishausen

Die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Weingarten haben beim TSV Zizishausen mit 27:23 (10:11) gewonnen.

Nach dem knappen Sieg gegen die HSG Ermstal wollten die Damen und Spielmacherin Ann-Kathrin Kübler unbedingt gegen den nächsten Absteiger aus der Württembergliga nachlegen. Der TVW konnte auf eine volle Bank zurückgreifen, da sowohl Johanna Borrmann als auch Alina Holzer wieder zur Verfügung standen. Weingarten startete zwar gut in die Partie und erspielte sich ein deutliches Chancenplus, doch bald drehte Zizishausen auf und führte zwischenzeitlich sogar mit drei Toren (9:6, 18. Minute). Bis zur Halbzeit begrenzte Weingarten den Schaden und verkürzte auf 10:11. Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhielt Weingarten eine Zeitstrafe, die die Gastgeberinnen bis zur 33. Minute zur erneuten Drei-Tore-Führung (14:11) nutzten. Wieder vollzählig, nutzte Weingarten deutlich besser seine zahlreichen Chancen und drehte die Partie durch Lea Frankenhauser und Johanna Borrmann mit jeweils fünf Treffern in der zweiten Hälfte, weiter übernahm Amela Cehlametovic als mittlerweile fünfte Sieben-Meter-Schützin die Würfe vom Strich und verwandelte diese souverän. Mit 17 Treffern in der zweiten Hälfte holte sich Weingarten den Auswärtssieg.