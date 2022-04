Handball: TV Weingarten trifft auf Schlusslicht – HCL Vogt verabschiedet Spieler

Während die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Weingarten Zählbares für den Klassenerhalt sammeln wollen, möchten die Bezirksliga-Handballer des HCL Vogt mehreren Spielern ein angemessenes Abschiedsgeschenk machen.

Frauen, Verbandsliga, Sonntag (15.45 Uhr), TV Weingarten - TSV Zizishausen. – Direkt vor dem Damenspiel wird die weibliche A-Jugend des TV Weingarten für den Titel in der Baden-Württemberg-Oberliga-Pokalrunde geehrt, dem größten Erfolg der Jugend in der Vereinsgeschichte. Um dem Ziel Klassenerhalt einen wichtigen Schritt näherzukommen, wollen die Weingartener Handballerinnen, derzeit auf dem neunten Platz, danach gegen das Tabellenschlusslicht aus Zizishausen zwei wichtige Punkte in eigener Halle einfahren.

Männer, Bezirksklasse, Samstag (20 Uhr), HCL Vogt - TSG Ehingen. – Das letzte Saisonspiel für den HCL Vogt sieht diverse Abschiede vor. Nach Philipp Schäle beendet auch Matthias Schmid seine 25 Jahre dauernde Karriere, zudem hört Marco Pilz auf. Die Vogter wollen ihnen mit zwei Punkten gegen Ehingen ein angemessenes Abschiedsgeschenk machen. Die Anzahl der gesunden Spieler werde die Größe des Kaders bestimmen, schreibt der HCL in seiner Ankündigung, ebenso den Spielverlauf.