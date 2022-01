Handball: Damen des TV Weingarten müssen Corona-Pause einlegen

Die Spiele der Damenmannschaften des TV Weingarten sind abgesetzt worden. Damit wurde einem Antrag des Vereins stattgegeben, der beim Handballverband Württemberg um eine Verlegung mehrerer Begegnungen gebeten hat. Grund dafür sind „insgesamt 10 positive Corona-Tests bis Mittwochabend aus Reihen der Damen und der A-weiblich“, teilt der TVW mit. Betroffen sind die Heimpartien der TVW-Damen 1 gegen den TSV Zizishausen am Sonntag und der A-weiblich gegen RW Neckar am Samstag. Außerdem ist das Auswärtsspiel der Damen 2 beim SC Lehr vorsorglich abgesetzt worden. „Wir haben sofort nach Bekanntwerden der ersten positiven Tests reagiert und die Trainings der betreffenden Mannschaften abgesagt, um so die Infektionsketten zu unterbrechen“, berichtet der TVW.

Unberührt davon bleibt das Heimspiel der Männer des TV Weingarten in der Handball-Bezirksklasse. Das Spiel gegen den SC Vöhringen am Sonntag um 18 Uhr in der Großsporthalle an der Abt-Hyller-Straße 72 in Weingarten soll wie geplant ausgetragen werden.

Umstellungen bei den Rams

In der Männer-Bezirksliga sind unterdessen die Handballer des TSB Ravensburg aktiv. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Rams beim besser postierten Tabellennachbarn Laupheim 2 (Samstag, 17.45 Uhr). Die Oberschwaben – momentan Drittletzter der Bezirksliga – hoffen den Schwung aus dem Heimsieg gegen den SC Lehr mitzunehmen. Weil einige wichtige Spieler fehlen, wird es ein paar Umstellungen geben.

Die ersten Punkte streben unterdessen die Lady Rams in der Frauen-Bezirksklasse an. Hejo Altwicker, der die vakante Stelle des Trainers beim Schlusslicht TSB Ravensburg übernommen hat, und die Spielerinnen lassen sich laut Mitteilung „hierbei auch nicht von den bisherigen Rückschlägen beirren“. Kampfgeist, Motivation und Siegeswille seien ungebrochen – das sind gute Voraussetzungen für das Heimspiel gegen die SG Argental 2 in der Kuppelnauhalle in Ravensburg am Samstag um 18 Uhr.