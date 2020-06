Handarbeiten und dabei etwas Gutes tun

Das Geschäft „Strickliesl“ in Weingarten ruft auch in diesem Jahr wieder zu einer Handarbeitsaktion zugunsten des Tafelladens Carisatt der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Weingarten auf. Das teilt die Caritas in einer Presseerklärung mit.

„Handarbeiten ist wieder in – in Corona-Zeiten mehr denn je“, sagt Rosemarie Cacciatore. Bereits in den vergangenen Jahren hätten viele fleißige Hände dafür gesorgt, dass ganze Körbe mit Handarbeitswaren für Kinder – von Mützen und Schals über Pullis und Jacken bis hin zu Kuscheltieren und Spieldecken – an Carisatt übergeben werden konnten. „Die liebevoll gestrickten und gehäkelten Handarbeitssachen fanden großen Anklang und reißenden Absatz“, berichtet Carisatt-Leiterin Simone Prommer.

Unterstützung erwünscht

Auch in diesem Jahr hofft Rosemarie Cacciatore auf tatkräftige Unterstützung bei ihrer Aktion. „Einen Urlaub zu Hause kann man sich mit Handarbeiten versüßen“, sagt sie. Ob Jacke, Schal oder Mütze, ob bunt, mit Mustern oder einfarbig, ob klein oder etwas größer – der Kreativität und der Handarbeitsfreude sind keine Grenzen gesetzt. Wer Tipps für die richtige Wolle, ein passendes Strickmuster oder handarbeitlichen Rat suche, könne selbstverständlich bei der „Strickliesl“ vorbeikommen. Bis Ende September sollten die gefertigten Handarbeiten für Carisatt im Geschäft „Strickliesl“ abgegeben werden.