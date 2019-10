Hallenbad Weingarten veranstaltet am Samstag einen Spielenachmittag

Im Rahmen des Spielenachmittags ist am Samstag, 26. Oktober, von 14 bis 18 Uhr Familienspaß im Hallenbad Weingarten angesagt. Auf dem Programm stehen nach Angaben der Stadt verschiedene Mitmachaktionen für Kids und Teens. Jeweils zur vollen Stunde, also um 15, 16 und 17 Uhr, organisiere das Bäderteam lustige Animationsspiele im Wasser. Im Nichtschwimmerbecken und im Schwimmerbecken würden Großspielgeräte wie Oktopus oder Schildkröte zum Toben und Spaß haben einladen. Kleine Meerjungfrauen und auch Wassermänner könnten sich auf einen ganz besonderen Gast freuen: Die Meerjungfrauen- und Wassermannschule aus Freiburg besuche das Hallenbad und sorge für Abwechslung im Becken. Wer bereits eine Schwimmflosse hat, dürfe diese gerne mitbringen. Flossen könnten aber auch vor Ort ausgeliehen werden. Alle Attraktionen und Mitmachaktionen sind laut Mitteilung an diesem Tag im regulären Eintrittspreis enthalten Während der gesamten Ferienzeit sind täglich Spielgeräte im Nichtschwimmerbecken aufgebaut. Foto: Günther Brender