Hakenkreuz auf Kapelle beim Kreuzbergfriedhof

Mit einem Hakenkreuz in roter Farbe ist eine Kapelle beim Kreuzbergfriedhof in Weingarten verunstaltet worden. Das Nazi-Symbol wurde in der Größe von 100 mal 60 Zentimeter aufgesprüht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Tat muss sich ersten Recherchen zufolge zwischen dem 8. und 15. September ereignet haben. Ermittelt wird nun wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole und Sachbeschädigung. Die Beseitigung des Hakenkreuzes dürfte laut Polizei mehrere hundert Euro kosten.