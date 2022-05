Hackerangriff: Sixt schweigt

Der Autovermieter Sixt, der eine Filiale in der Weingartener Hähnlehofstraße hat, wurde Ende April Opfer eines Hackerangriffs. Das berichten mehrere Medien. Der Mobilitätsdiensleister rechnete mit Beeinträchtigungen, insbesondere in Kundencentern und Filialen. Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, welche Auswirkungen der Hackerangriff speziell für die Filiale in Weingarten bedeutet, teilte das Unternehmen mit, dass man sich dazu nicht äußern werde.

Es war Kunden noch Anfang Mai nur schwer möglich, das Unternehmen telefonisch oder schriftlich zu erreichen, das schrieb das Nachrichtenmagazin „Spiegel Netzwelt“. Außerdem habe die Abwicklung eines kleinen Teils von Mietverträgen an Mietstationen vorübergehend manuell erfolgen müssen. Dass sensible Kundendaten in die Hände Dritter gefallen sein könnten – davon gehe das Unternehmen nicht aus, so Spiegel Netzwelt.