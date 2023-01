Habisreutinger pflanzt 100 Hochstamm-Obstbäume

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 200-Jahr-Firmenjubilaum des Holzfachhandels Habisreutinger hat das Unternehmen 100 Hochstamm-Obstbäume in der Nähe des Freibads Nessenreben in Weingarten gepflanzt. Mit dem Projekt mochte die Firma Streuobstwiesen wieder in den Mittelpunkt rücken und die typische Kulturlandschaft Oberschwabens aktiv unterstützen und erhalten. „Wer nach Weingarten fährt wird zukünftig von blühenden Bäumen begrüßt“, sagt Maximilian Habisreutinger. „Wir mochten kommende Generationen zur Nachahmung anregen“, fügt Felix Habisreutinger hinzu.

Auf Streuobstwiesen stehen unterschiedliche Obstbäume alter Sorten und sind somit eine der artenreichsten Kulturlandschaften. Eine einzige Streuobstwiese kann mehr als 4000 Tier- und Pflanzenarten beheimaten. „Durch die zunehmende Flächenversiegelung und die teilweise intensive Landwirtschaft gehört der Streuobstbau zu den am stärksten gefährdeten Biotoptypen Mitteleuropas“, sagt Bianka Güldenberg, Pächterin der Pflanzfläche. Dieser Entwicklung setzt Habisreutinger mit ihrem Projekt entgegen. Gemeinsam mit dem Biolandhof Guldenberg sowie dem Flächenbesitzer, dem Land Baden-Württemberg, wurde die Pflanzung umgesetzt. „Wir waren gleich begeistert, die Fläche direkt an der ehemaligen Klostersäge in Weingarten zur Verfugung zu stellen. Streuobstwiesen sind inmitten einer Kulturlandschaft ein wichtiger naturnaher Lebensraum“, so Güldenberg. Habisreutinger übernimmt die Kosten der Pflanzung und die Pflege der Streuobstwiese fur die nächsten 30 Jahre.

Auf einer Flache von fünf Hektar südöstlich der Wolfegger Straße (L317) wachsen 100 Hochstamm-Obstbäume, in unmittelbarer Nähe zum ursprünglichen Sägewerk des Holzgroßhändlers. „Vorrangig haben wir Sorten mit einer langen Blütezeit ausgewählt, darunter elf verschiedene Apfel- und Birnensorten, Vogelkirsche, Walnuss, Winterlinde und Robinie“, erklärt Wolfgang Habisreutinger. Dadurch möchte Habisreutinger Bio-Diversität auf einer Fläche schaffen, wo das Nahrungsangebot für Bienen und Insekten das ganze Jahr über vorhanden ist. „Die Pflanzfläche wird nicht nur als eigenständiges Biotop existieren, sondern sich auch in die oberschwäbische Landschaft einpassen“, ergänzt Hugo Habisreutinger. Damit entsteht mit der Zeit ein Trittsteinbiotop zwischen den anderen regionalen Streuobstflächen und ein Austausch der Arten wird langfristig möglich sein.