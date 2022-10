Habisreutinger jetzt auch in Bad Wörishofen

Das Familienunternehmen Habisreutinger aus Weingarten hat am 22. Oktober eine neue Niederlassung in Bad Wörishofen eröffnet. Dort hat der Betrieb die Geschaftsraume und die Mitarbeiter der Firma Holz Kreuzer übernommen. Wie die Unternehmensleitung in einer Mitteilung schreibt, präsentiert Habisreutinger auf der 2500 Quadratmeter großen Fläche verschiedene Böden, Türen,Plattenwerkstoffe, Oberflächen, Schnitthölzer, Terrassen, Fassaden sowie Baustoffe. „Wir verstehen uns auch in Bad Worishofen als Partner des Handwerks“, wird Geschaftsführer Felix Habisreutinger zitiert. Die Ausstellung wird besonders von Zimmerern, Schreinern und Architekten genutzt, um ihre Kunden durch verschiedene Produktwelten zu leiten. Foto: Habisreutinger