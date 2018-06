Habisreutinger eröffnet neuen Standort in Freiburg

Ein Traditionsunternehmen auf Wachstumskurs: Vergangene Woche hat Habisreutinger eine neue Niederlassung in Freiburg eröffnet. Es ist der achte Standort des Holzspezialisten. Auf 900 Quadratmetern Ausstellungsfläche können sich die Kunden einen Überblick über Türen, Beschläge, Dämmstoffe, Holzfassaden sowie Boden- und Terrassenbeschläge verschaffen. Wieso Freiburg? Es waren mehrere Faktoren, die den Ausschlag gegeben haben. „Wir schätzen die Region um Freiburg als kaufkraftstark ein“, sagt Geschäftsführer Felix Habisreutinger. Die Handwerkerbranche vor Ort sei gut aufgestellt. Zudem setzt man auf die „Häuslebauer“, die oft gemeinsam mit Architekt und Handwerker aussuchten, welche Holzarten sie wo und wie verwenden wollten. „Freiburg ist eine grüne Stadt, mit Einwohnern, die ein ökologisches Bewusstsein haben“, sind sich die beiden Brüder einig. Auch logistisch liegt Freiburg ideal: Der Schwarzwald ist in der Nähe, zudem hat Habisreutinger bei Tuttlingen einen Standort samt Holzlager.

Fragt man die Habisreutinger-Brüder, ist Holz der Werkstoff der Zukunft. Gerade beim Hausbau habe sich der nachwachsende Rohstoff etabliert: 20 bis 30 Prozent der Häuser seien bereits in Holzständerbauweise gebaut. „Der Vorteil liegt in der Bauzeit und im Wohnklima“, sagt Maximilian Habisreutinger und erläutert: „Früher ließ man einen Rohbau den Winter über trocknen. Das kann sich heute zeitmäßig niemand mehr leisten.“ Und Felix Habisreutinger fügt hinzu: „Stellen Sie sich mal vor, wie viel Wasser ein Haus aus Stein hat. Das ist nicht gut fürs Wohnklima. Holz atmet mit.“ Ein weiterer Vorteil, so der Geschäftsführer: „Ein Holzhaus speichert Wärme im Winter besser, im Sommer ist es darin kühler.“

Dass in Baden-Württemberg das Eigenheim traditionell einen hohen Stellenwert genießt, davon profitiert das Unternehmen, das inzwischen in der mindestens sechsten Generation geführt wird. Wegen der Eurokrise investieren Menschen eher in Immobilien: „Die Leute wollen bleibende Werte“, weiß Felix Habisreutinger. Energetische Sanierung spielt ebenfalls eine große Rolle. Ansatzpunkte, bei denen das Unternehmen punkten möchte. Die Kunden kommen aus so unterschiedlichen Bereichen wie dem Großhandel, der Industrie und dem Fahrzeugbau. Großen Wert lege man auch auf die Ausbildung. Alle Mitarbeiter hätten sowohl handwerkliche als auch kaufmännische Fähigkeiten, in der Regel werden Azubis übernommen. Zehn Prozent der insgesamt 250 Mitarbeiter sind Auszubildende.

Weingarten bleibt Stammsitz

Als nächstes großes Projekt steht die BAU-Messe in München an. Im April bringt Habisreutinger zudem einen Online-Shop an den Start. Dort können sich Kunden informieren, umschauen und auch kaufen. „Viele wollen allerdings auch gerne sehen direkt in der Ausstellung, was sie kaufen“, so Felix Habisreutinger.

Auch wenn das Unternehmen wachsen will: Am traditionellen Stammsitz Weingarten wird nicht gerüttelt. Allerdings möchte man sich auch hier vergrößern. „Man kann ja auch in die Höhe wachsen“, sagt Maximilian Habisreutinger, aber auch die Suche nach zusätzlichen Flächen sei ein Thema.