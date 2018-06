Hübner bleibt Schiedsrichter-Obmann

Ralf Hübner ist bei der Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe (SRG) Ravensburg einstimmig für weitere drei Jahre als Obmann wiedergewählt worden. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Der 54-jährige bekleidet dieses Amt seit 2013, stand den Schiedsrichtern aber zwischen 1991 und 1994 schon einmal vor. Stellvertreter wird Manfred Nunnenmacher. Mit Benjamin Felka hat die SRG Ravensburg zudem wieder einen Landesliga-Schiedsrichter in ihren Reihen.

So manch einer der 111 von 131 anwesenden Schiedsrichtern durfte an diesem Abend erleichtert gewesen sein, als Ralf Hübner seinen Hut für weitere drei Jahre in den Ring warf. „Da lacht einem das Herz“, freute sich der kommissarische Bezirksvorsitzende Nuri Saltik beim Blick in den voll besetzten Saal, „auch ich bin erleichtert, dass Ralf weitermacht“. Ende des vergangenen Jahres sah das noch ganz anders aus, trotz steigender Schiedsrichterzahlen. „Schiedsrichter sein ist schon kein Zuckerschlecken“, betonte Nuri Saltik in seinem Grußwort, „eine Gruppe zu führen noch viel weniger“, denn es lief im vergangenen Jahr nicht alles rund in der SRG Ravensburg.

Erfolgreiches Engagement bei neuen Schiedsrichtern

„Der Frust saß tief“, sagte Hübner. 846 Spiel-Rückgaben in der vergangenen Saison, einige Mitglieder im Ausschuss hörten auf, „da stellt man sich schon die Frage, warum du dir das antust“? Aber der Erfolg in den vergangenen drei Jahren überwog und brachte Hübner dazu, letztendlich doch weiterzumachen. „Drei Neulingskurse, welche Gruppe kann das schon von sich berichten?“, zog Hübner Bilanz. 45 von 59 Neulingen sind immer noch dabei. „Das Engagement um neue Schiedsrichter zahlt sich also aus.“ Dann die Erfolgsgeschichte Schussenpokal, wo im Vorfeld in den Vereinen viel Überzeugungsarbeit geleistet werden musste, auf junge Schiedsrichter zu setzen, „die auch Fehler machen dürfen“, betont Ralf Hübner, „dieser Einsatz trägt mit zur Neulingswerbung“.

Bei der Schussenpokal-Nachlese in Baienfurt, bei der auch Andreas Ebenhoch als Vertreter vom Landratsamt Ravensburg anwesend war, warf Ralf Hübner in den Raum, dass die SRG zu Schulungszwecken eine Videokamera benötige. Ein Tag später kam prompt der Anruf von Andreas Ebenhoch, das Landratsamt würde der SRG eine solche spenden. „Ich war total überrascht, aber Andreas Ebenhoch hatte für die Vereine und die Schiedsrichter schon immer ein offenes Ohr“, freute sich Hübner.

Als Ralf Hübner 2013 die SRG Ravensburg nach dem überraschenden Tod des langjährigen Obmanns Manfred Nunnenmacher quasi über Nacht übernahm, war die Zahl der Schiedsrichter im freien Fall. Überstrapazierte Schiedsrichter wie Davor Slisuric (120 Einsätze in der Saison 2014/2015) und Markus Ulm (132 Einsätze in der Saison 2015/2016 und 139 in der Saison 2016/2017) waren die Spitzenreiter und an der Grenze. Seit drei Jahren verzeichnet die Gruppe aber wieder steigende Zahlen. Waren es in der Saison 2014/2015 schon 110 Schiedsrichter, konnte man das 2017 auf 131 steigern. Ein Erfolg auch die Anzahl der anrechenbaren Schiedsrichter. Das heißt 15 Spiele leiten, plus vier Schulungen in einer Saison. 85 Prozent aller Schiedsrichter waren anrechenbar, „in der Saison 2015/2016 haben wir sogar die 100-Prozent-Marke knapp gestreift“, freute sich Hübner. „Schade, dass es immer noch Vereine gibt, die zwar Schiedsrichter haben, die aber nicht auf ihr Soll kommen und dafür bes-traft werden.“

„Wir müssen das Haltbarkeitsdatum unserer Schiedsrichter erhöhen“, stellt Hübner an erster Stelle. „Wir müssen verstärkt dafür sorgen, dass uns die Neulinge erhalten bleiben.“ Dafür tue die SRG in den kommenden Jahren einiges. Qualifizierung und Förderung von talentierten Schiedsrichtern sei genauso wichtig, wie mindestens drei Amateurliga-Schiedsrichter, die man anstrebt. Benjamin Felka machte da schon mal den Anfang. Dazu die Steigerung der anrechenbaren Schiedsrichter und drei dauerhafte Beobachtungsplätze in der Bezirksliga.

Die Qualität der Schiedsrichter soll zudem weiter verbessert werden. Regelkenntnis, Schulungs- und Lehrgangsbesuche und zuletzt die Minimierung von Rückgaben, „denn die machen richtig viel Arbeit“, betont Hübner. Es wird die letzte Amtszeit von Ralf Hübner sein. „Bis 2021 bleibt allerdings viel Zeit, um am Aufbau eines Nachfolgers zu arbeiten. Irgendwann muss es auch mal gut sein“, sagte Hübner.