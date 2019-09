GypsyJazz beim Foyerkonzert in der Linse

In der Linse gibt es am Samstag, 28. September wieder ein Foyerkonzert: Das Häfler Jazz Trio sorgt mit Gypsy Jazz ab 22.30 Uhr für eine lebendige und freudige Atmosphäre, heißt es in einer Pressemitteilung. Der junge Gitarrist Zwerglo Alija gehört zu den Nachwuchstalenten des Gypsy Jazz. Mit seinen 18 Jahren erkundet er auf seinem Instrument die Grenzen des Machbaren. Ganz in der Manier eines Sinti Musikers hat er sich innerhalb von fünf Jahren das Gitarrenspiel autodidaktisch beigebracht. Zusammen mit dem renommierten Rhythmusgitarristen Dati Guttenberger und dem Kontrabassisten Marcello Girardelli gründete Zwerglo ein klassisches Gypsy Swing Trio. Seinen Namen verdankt das Häfler Jazz Trio der Stadt Friedrichshafen am Bodensee. Statt Eintritt gibt es eine Hutkollekte. Foto: Veranstalter