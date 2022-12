Gymnasium Weingarten macht Theater

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einmal in eine andere Rolle schlüpfen, der eigenen Stimme Ausdruck verleihen und Zivilcourage proben: All das erlebten die drei achten Klassen am Gymnasium Weingarten im Rahmen eines mehrwöchigen Theaterworkshops. Dieser wurde von den Theaterpädagoginnen Jutta Klawuhn und Miryam-Makeba Armbruster vom Theater Ravensburg mit großem Engagement und Einfühlungsvermögen durchgeführt. Ermöglicht wurde dies durch eine großzügige Unterstützung der Sonja Reischmann Stiftung.

Beim gemeinsamen Improvisieren hatten die Schüler*innen nicht nur eine Menge Spaß, sondern lernten auch, Dinge, die sie beschäftigen, spielerisch auszudrücken. Vielfältige Themen wie sexuelle Belästigung, Klimawandel, zwischenmenschliche Beziehungen und Tod wurden auf individuelle Weise auf die Bühne gebracht und teils komödiantisch, teils dramatisch in Szene gesetzt. Dass dies in einem hierarchiefreien Raum und abseits der schulischen Routine stattfand, war dabei besonders motivierend.

Ein Höhepunkt des Workshops war eine Probe im Theater Ravensburg. Die von den Schüler*innen selbst erdachten Szenen erhielten auf den Brettern, die die Welt bedeuten, noch einmal eine andere Strahlkraft und wurden am Ende in einer kleinen Aufführung für die Parallelklassen mit begeistertem Beifall bedacht.

Dieser Theater-Workshop ist Teil des neuen Konzepts „Abenteuer Mittelstufe“ und wurde im Deutschunterricht im Rahmen der Differenzierungsstunde umgesetzt. In dieser Differenzierungsstunde wird kein klassischer Deutschunterricht angeboten, sondern die Schülerinnen und Schüler sollen selbst mit der Sprache aktiv werden, zum Beispiel durch das Schreiben von eigenen Texten – oder eben, wie in diesem Fall, durch theaterpädagogische Arbeit.