Gymnasium Weingarten Fünfte bei Robotics German Open

Vom 21. bis 24. April nahm für das Gymnasium Weingarten das Team „Urgestein“ (Ehemals RoboDF), bestehend aus David Kuhn und Florian Magg aus der Jahrgangsstufe 11, an den deutschen Meisterschaften der Robocup German Open in der Disziplin „Rescue Line” teil und behauptete sich gegen 44 andere Teams mit einem starken fünften Platz.

Viel beeindruckender als diese Platzierung ist, dass dies mit einem komplett neuen Roboter geschafft wurde, nachdem der eigentliche zwei Wochen vor dem Wettbewerb den Dienst quittierte. Dadurch traten sie mit einem nur zwei Wochen alten Roboter gegen Teams an, die bereits seit mehreren Jahren an ihren Gerät arbeiten. Mit nächtelang angestautem Schlafmangel und einer gravierenden Überarbeitung traf das Team in Kassel mit einem nahezu ungetesteten und noch nicht fertig programmierten Roboter ein.

Beim Wettbewerb „Rescue Line“ geht es darum, den Roboter an einer schwarzen Linie entlang durch den Parcours zu führen und dann am Ende verschiedene Kugeln, das sogenannte „Rescue Kit“, einzusammeln, um sie dann in einen bestimmten Bereich, den „Evakuierungsraum“, fallen zu lassen. Am ersten Tag wurde die Linie bis zum „Evakuierungsraum“ nahezu fehlerfrei gefahren und das „Rescue Kit” über Software und einen Greifer, die am Vortag noch nicht einmal Teil des Roboters waren, abgegeben.

Während der zweite Lauf aufgrund technischer Probleme, welche aus Zeitgründen noch nicht ausgebügelt werden konnten, nicht ganz so hervorragend lief, zeigten sich sogar die Schiedsrichter von der Performance im dritten Parcours begeistert.

Am Abend des dritten Tages kündigten die Parcours-Designer einen extra schwierigen vierten Parcours an, welcher sich am nächsten Morgen dann als Alptraum entpuppte, da der gesamte Parcours mit kleinen Trümmerteilen übersät war. Das Team des Gymnasiums Weingarten war dabei eines der wenigen, deren Roboter diesen Parcours nicht nur unbeschadet überlebte, sondern auch noch ganze 201 Punkte sammelte (zum Vergleich: das Team, das später Zweiter wurde, schaffte in diesem Lauf nur 90 Punkte!). Alles in allem war Team „Urgestein“ also zwar nicht Sieger des Wettkampfs, aber dafür Sieger einiger Schiri-Herzen im Organisationsteam. Danke an alle Sponsoren!