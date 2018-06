Gymnasium Weingarten baut Austauschprogramm mit Bron aus

Ein Austausch der Premieren war der Schüleraustausch des Gymnasiums Weingarten mit dem „Collège Théodore Monod“ in der Partnerstadt Bron in Frankreich. Nach dem schon traditionellen Austausch der Klasse 9 startete dieses Jahr das Abenteuer erstmals auch für Siebtklässler. Möglichst früh Anknüpfungspunkte nach Frankreich – und damit einen ganz anderen Zugang zur komplexen französischen Sprache – zu bekommen, darum ging es bei diesem Projekt.

Mit dem „Collège Théodore Monod“ bestand schon seit einem Jahr ein Briefaustausch, es war also höchste Zeit, sich auch einmal persönlich kennen zu lernen. Und so machten sich 20 Schüler der 7. Klassen am im Mai auf den Weg nach Bron, ziemlich genau 55 Jahre, nachdem der Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Bron und Weingarten besiegelt wurde.

In Bron erwartete sie ein volles Programm: beim Orientierungslauf lernten die Kinder sich kennen, im Kino-Museum staunten sie über die Original-Figur der „Alien Queen“ und ihre gruseligen Bewegungen, im Kletterpark bewiesen sich Deutsche und Franzosen gegenseitig ihren Mut und bei einer Fluss-Kreuzfahrt lernten sie Lyon, die große Nachbarstadt von Bron kennen.

Zudem stand ein Empfang im Rathaus von Bron auf dem Programm, bevor die deutsch-französische Gruppe ihre gemeinsame Fahrt nach Weingarten antrat, für viele Kinder aus Bron die erste Reise nach Deutschland. Nach einem sonnigen Wochenende in den Familien begann der deutsche Teil des Programms. Die Franzosen lernten die Fastnachtstraditionen im Plätzler-Museum kennen, bevor alle gemeinsam einen sportlichen Nachmittag bei einer Choreographie und anschließenden Spielen erlebten. Der Empfang bei Oberbürgermeister Markus Ewald beeindruckte alle – seine offene, zugewandte Art, sein Interesse an den Schülern und nicht zuletzt sein perfektes Französisch ließen die jungen Menschen staunen.

Von Rap bis Karaoke

Nach einem Ausflug nach Konstanz war schon der letzte Tag des Austauschs angebrochen. Gemeinsam studierten die Kinder ein Programm für das Abschluss-Fest am Nachmittag ein: manche suchten Lieder für das deutsch-französische Karaoke aus, manche schrieben einen deutsch-französischen Rap, wieder andere übten Pantomimen um deutsche oder französische Sprichwörter zu erraten. Mit diesem schönen Programm endete dieser erste Austausch. In einem waren sich alle einig: eine tolle Erfahrung, die viel Spaß gemacht hat. Und vielleicht sieht man sich ja beim Austausch der Neuntklässler mit dem L“ycée Jean-Paul Sartre“ wieder.