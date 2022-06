Guter Start für neue Galerie in Weingarten

Für ein volles Haus sorgte die Eröffnung der Galerie Weingarten in der vergangenen Woche. Sie fand in den neuen Räumen in der Kirchstraße statt, nachdem sie vom Kornhaus umgezogen war. Laut Martin Oswald, Leiter der Galerie, waren auch viele Studenten gekommen. Die erste Künstlerin, die ausstellt, ist die in Ravensburg geborene Malerin Karolin Hägele. Die Eindrücklichkeit und Stimmung des Moments sind zentrale Aspekte in ihrer Landschaftsmalerei. Die Ausstellung dauert bis zum 14. August, der Eintritt ist frei.