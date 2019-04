Guter Auftakt in der Verbandsliga

Die Turnerinnen des TV Weingarten sind zum Auftakt der diesjährigen Verbandligasaison in Hoheneck/Ludwigsburg Dritte geworden. Beim ersten Wettkampftag der neuen Ligasaison gab die TVW-Trainerin neben den altbewährten Turnerinnen auch den neuen Athletinnen und dem Turnnachwuchs eine Chance.

„Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Nachdem unsere Stammturnerin Mia Niederberger aufgrund einer Sperre des Schwäbischen Turnerbundes nicht beim Wettkampf antreten durfte, haben wir schon Schlimmes befürchtet“ sagte die Cheftrainerin Janine Krestel. Zudem gab es einige Umstrukturierungen im Weingartener Team. Krestel setzte etwa auf die erst elfjährige Mia Becker, die jüngste Teilnehmerin der gesamten Staffel. Sie zeigte erstmals im Wettkampf einen Tsukahara am Sprung und kam direkt in die Wertung. Auch Hannah Lunge durfte erstmals in der zweithöchsten Liga des Schwäbischen Turnerbundes am Schwebebalken ran und kam laut Mitteilung ihrer Trainerin sehr gut durch ihre Übung. Augustine und Emilie Pescheck riefen ihre Leistungen wie gewohnt und erhofft ab und holten wichtige Punkte für die Mannschaftswertung.

Theresa Litz zeigte eine schöne Choreografie am Boden. Silja Dent turnte am Stufenbarren und Boden. Sie beeindruckte durch ihre enorme Sprungkraft. Die zwei neuen Turnerinnen des TVW zeigten an allen vier Geräten Spitzenleistungen und trugen enorm zum dritten Tabellenplatz bei. Luise Traudt war als Ersatzturnerin dabei, Mia Niederberger unterstützte das Weingartener Team zumindest mental. Am kommenden Samstag geht es direkt weiter, wieder in Hoheneck. Der TVW hofft auf ähnlich gute Ergebnisse.