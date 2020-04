Gustav-Werner-Stift freut sich über Briefe

Das Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift in Weingarten freut sich ebenfalls über Briefe unserer Leserinnen und Leser.

Die „Schwäbische Zeitung“ hatte in ihrem Bericht vom Samstag „Briefe gegen die Einsamkeit“ dazu aufgerufen, älteren und behinderten Menschen in Heimen Briefe zu schreiben oder Bilder zu malen und sie diesen Menschen per E-Mail über die jeweiligen Heimverwaltungen zukommen zu lassen. Leider wurde die Weingartener Einrichtung der Bruderhaus Diakonie dabei vergessen.

Unsere Leserinnen und Leser – ob groß oder klein, alt oder jung, spielt keine Rolle – können ihre Briefe an die Bewohner per E-Mail an karin.bruker@bruderhausdiakonie.de schicken. Minderjährige müssen zuvor die Genehmigung ihrer Eltern erfragen. Die „Schwäbische Zeitung“ behält sich vor, Auszüge aus einzelnen Briefen oder Bilder (beides anonym) nach Rücksprache mit dem Pflegepersonal im Rahmen einer Berichterstattung zu veröffentlichen.