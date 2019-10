Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Waldseer Straße bei der Bushaltestelle Tränkle einen Gullideckel aus seiner Verankerung gehoben und ihn auf dem vorbeiführenden Fahrradweg abgelegt. In der Hähnlehofstraße wurden laut Polizei zudem neu verpflanzte Sträucher herausgerissen und auf einen Parkplatz geworfen. Hinweise zur den Verursachern erbittet das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/80036666.