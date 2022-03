GsundGschwätzt zum Thema „Stress fürs Herz“ Live-Experten-Vortrag von Dr. Michael Sigg

In dritter Auflage findet am 1. April erneut in Präsenz eine Veranstaltung der Reihe GsundGschwätzt statt. Dr. Michael Sigg wird einen Vortrag über das menschliche Herz halten und im Anschluss daran Fragen beantworten. Unter der Überschrift „Stress fürs Herz“ werden die Besonderheiten und Eigenschaften des menschlichen Herzens sowie „was tun beim Herzinfarkt?“ besprochen.

Mit Dr. Michael Sigg konnte ein erfahrener Kardiologe als Referent gewonnen werden, der als Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie arbeitet, aktuell in der Gemeinschaftspraxis Sprissler und Sigg in Weingarten. Zuvor wirkte Dr. Sigg als Chefarzt der Abteilung für Kardiologie und internistische Intensivmedizin an der Oberschwabenklinik in Ravensburg. GsundGschwätzt als Gesundheitstalk soll alle Interessierten ansprechen, Fragen klären und Wissen vermitteln.

Das DRK Weingarten freut sich darauf, Bürger:innen in den Räumlichkeiten in der Longinusstr. 8a in Weingarten begrüßen zu dürfen. Beginn ist um 19.30 Uhr, das Ende wird gegen 21 Uhr geplant. Es gelten die aktuellen Pandemie-Regelungen. Um eine Anmeldung bis zum 31.März wird gebeten unter anmeldung@drk-ov-weingarten.de