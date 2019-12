Gruselgeschichten am Freitag, den 13.

Das Kunstkabinett Stacheder in Weingarten hat am Freitagabend zu einer Krimi-Grusel-Lesung geladen. Es war Freitag, der 13. Im Wechsel mit moderner Cello-Musik gab es Geschichten mit unerwartetem Ende. Schon seit ein paar Jahren gibt es die Lesungen der Reihe „Freitag der 13.“ die auch immer an genau einem solchen Datum stattfinden. Mit Edgar Allen Poe fing alles an. Diesmal standen aber ganz andere Autoren auf dem Plan, nämlich Fredric Brown und Agatha Christie.

Wer Lesungen mit besonders getragener Atmosphäre schätzt, wäre hier sicherlich falsch am Platze gewesen. Ganz im Gegenteil stand die besondere Entspanntheit der Veranstaltung im Vordergrund. Die Gäste saßen locker im Raum verteilt, es gab Wein, Tomatensaft oder Sprudel aus Papp-Becher und hinten standen auch noch Chips und Salzstangen auf dem Tisch.

Zu Programmbeginn griff Bernd Winkler zu seinem Cello und spielte moderne Klassik von Benjamin Britten. Anspruchsvolle Musik, sowohl für den Musiker als auch für den Hörer. Der Kenner hörte dabei deutlich die hohe Qualität des Profi-Cellisten.

Timmo Strohm, der für das Lesen zuständig war, ist dagegen von Beruf nicht etwa Vorleser sondern Weg-Designer. Er liest also nur als Hobby. Dennoch macht er das besser als viele Profis.

Viele Hörbuch-Fans mussten schon die traurige Erfahrung machen, dass ein guter Schauspieler noch lange kein guter Vorleser ist. Bei vielen professionellen Hörbüchern verzichtet der Leser darauf, bei den verschiedenen Figuren die Stimme zu verändern, wenn er es tut bleibt die veränderte Stimme mitunter immer im gleichen Ton, egal ob sie entspannt oder aufgeregt ist.

Diese Fehler unterlaufe Strohm nicht. Bei ihm hört man sofort, wer gerade spricht und auch die verschiedenen Gefühlslagen finden immer ihren Niederschlag in der Sprechweise. Zudem passen die Stimmen auch sehr gut auf die Rollen. Dem Dicken hört man seine Pausbacken beim Sprechen an, der Schüchterne hat eine leisere Stimme. Mancher Hörer muss sich vielleicht ein bisschen umgewöhnen, da man bei Hercule Poirot von den meisten Filmen und Hörbüchern eher an eine kräftige Stimme gewöhnt ist. Doch die helle Stimme mit der flinken Sprechweise passt an sich sehr gut zu dem oft als sehr flink beschriebenen Ex-Polizisten. Freilich reicht Strohm nicht an die Königsklasse der Sprecher heran, aber das wäre von einem Laien auch zu viel verlangt.

Bei der Auswahl der Geschichten ließ der Vorleser seiner Leidenschaft für das Skurrile freien Lauf. Fredric Brown ist ja für die ungewöhnlichen Wendungen, die es in seinen Geschichten oft gibt, bekannt und auch bei Agatha Christie kommt die Lösung meist aus einer ganz anderen Richtung, als es der Roman anzudeuten scheint. Ebenso wichtig war Strohm dabei, Geschichten auszusuchen, die noch nicht allgemein bekannt waren. Das fiel ihm bei Brown natürlich leichter als bei Christie.

Nach dem Krimi kam dann immer Bernd Winkler mit seinem Cello wieder an die Reihe. Benjamin Britten ist gewagte Kost, für ein Publikum das nicht Musik studiert hat. An diesem Abend waren aber nicht nur der Leser und die Organisatorin Annette Stacheder von der Musik begeistert, sondern auch die Gäste waren voll des Lobes.

Da die Veranstaltung von den Beteiligten nur aus Freude an der Sache gemacht wird, hatte man nicht viel Werbung betrieben. Daher waren nicht übermäßig viele Gäste erschienen, aber das war auch nicht anders eingeplant gewesen, sonst wäre der kleine Aufführungsraum zu klein gewesen. Qualitativ hätte das Programm sicherlich auch für einen viel größeren Raum gereicht.